Ленини выйдет в старте сборной Кабо-Верде на матч против саудовцев

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини вошел в стартовый состав сборной Кабо-Верде на матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).