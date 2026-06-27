Ленини выйдет в старте сборной Кабо-Верде на матч против саудовцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кевин Ленини вошел в стартовый состав сборной Кабо-Верде на матч группового этапа чемпионата мира против команды Саудовской Аравии.
- Встреча группы H пройдет в ночь на субботу в Хьюстоне (США).
- Сборная Кабо-Верде занимает третье место в таблице группы H, команда Саудовской Аравии замыкает квартет.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини вошел в стартовый состав сборной Кабо-Верде на матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Состав сборной Кабо-Верде выглядит следующим образом: Возинья (вратарь), Дини Боржеш, Пику Лопеш, Вагнер Пина, Кевин Ленини, Жуан Паулу, Жамиру Монтейру, Дерой Дуарте, Вилли Семеду, Даилон Ливраменту, Райан Мендеш (капитан).
В составе команды Саудовской Аравии с первых минут выйдут Мухаммед Аль-Уваис (вратарь), Абдулелах Аль-Амри, Хассан Ат-Тамбакти, Сауд Абдулхамид, Наваф Бушаль, Нассер Аль-Давсари, Абдулла Аль-Хаибари, Мухаммед Канно, Ферас Аль-Бурайкан, Салим Аль-Давсари (капитан), Султан Мандаш.
Сборная Кабо-Верде (2 очка) занимает третье место в таблице группы H, команда Саудовской Аравии (1) замыкает квартет. Первой идет сборная Испании (4), вторыми - уругвайцы (2).