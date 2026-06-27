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Ленини выйдет в старте сборной Кабо-Верде на матч против саудовцев - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
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Ленини выйдет в старте сборной Кабо-Верде на матч против саудовцев

Ленини выйдет в старте сборной Кабо-Верде на матч ЧМ против Саудовской Аравии

© Фото : Соцсети ФИФАПолузащитник сборной Кабо-Верде по футболу Кевин Ленини
Полузащитник сборной Кабо-Верде по футболу Кевин Ленини - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
Полузащитник сборной Кабо-Верде по футболу Кевин Ленини . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кевин Ленини вошел в стартовый состав сборной Кабо-Верде на матч группового этапа чемпионата мира против команды Саудовской Аравии.
  • Встреча группы H пройдет в ночь на субботу в Хьюстоне (США).
  • Сборная Кабо-Верде занимает третье место в таблице группы H, команда Саудовской Аравии замыкает квартет.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини вошел в стартовый состав сборной Кабо-Верде на матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы H пройдет в ночь на субботу в Хьюстоне (США) и начнется в 3:00 мск.
Состав сборной Кабо-Верде выглядит следующим образом: Возинья (вратарь), Дини Боржеш, Пику Лопеш, Вагнер Пина, Кевин Ленини, Жуан Паулу, Жамиру Монтейру, Дерой Дуарте, Вилли Семеду, Даилон Ливраменту, Райан Мендеш (капитан).
В составе команды Саудовской Аравии с первых минут выйдут Мухаммед Аль-Уваис (вратарь), Абдулелах Аль-Амри, Хассан Ат-Тамбакти, Сауд Абдулхамид, Наваф Бушаль, Нассер Аль-Давсари, Абдулла Аль-Хаибари, Мухаммед Канно, Ферас Аль-Бурайкан, Салим Аль-Давсари (капитан), Султан Мандаш.
Сборная Кабо-Верде (2 очка) занимает третье место в таблице группы H, команда Саудовской Аравии (1) замыкает квартет. Первой идет сборная Испании (4), вторыми - уругвайцы (2).
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ФутболСпортКабо-ВердеСаудовская АравияХьюстонНассер Аль-ДавсариКевин ЛениниВозиньяКраснодарМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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