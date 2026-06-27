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Генконсул не ждет больших групп туристов из России на играх ЧМ в Техасе - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Генконсул не ждет больших групп туристов из России на играх ЧМ в Техасе

Генконсул Пукалов: больших групп туристов из РФ на играх ЧМ в Техасе не будет

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Пукалов, генконсул России в Хьюстоне, заявил, что не ожидает многочисленных групп туристов из РФ на играх ЧМ по футболу в городах Техаса.
  • Получение американской визы сейчас превратилось для россиян в настоящее испытание, отметил Пукалов.
ХЬЮСТОН (штат Техас), 27 июн - РИА Новости. Российский генконсул в Хьюстоне Николай Пукалов в интервью РИА Новости заявил, что не ожидает многочисленных групп туристов из РФ на играх ЧМ по футболу в городах Техаса.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
"Многочисленных групп российских туристов в Хьюстоне и Далласе, где проходят матчи, ждать не приходится. Как я уже отмечал, получение американской визы сейчас превратилось для россиян в настоящее испытание", – сказал Пукалов.
При этом он отметил, что российские дипломаты в Хьюстоне всегда готовы оказать российским болельщикам консульскую помощь - будь то восстановление утраченных документов или поддержка в кризисных ситуациях.
Пукалов добавил, что следит за ходом турнира с профессионального консульского ракурса.
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