Генконсул не ждет больших групп туристов из России на играх ЧМ в Техасе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Пукалов, генконсул России в Хьюстоне, заявил, что не ожидает многочисленных групп туристов из РФ на играх ЧМ по футболу в городах Техаса.
- Получение американской визы сейчас превратилось для россиян в настоящее испытание, отметил Пукалов.
ХЬЮСТОН (штат Техас), 27 июн - РИА Новости. Российский генконсул в Хьюстоне Николай Пукалов в интервью РИА Новости заявил, что не ожидает многочисленных групп туристов из РФ на играх ЧМ по футболу в городах Техаса.
"Многочисленных групп российских туристов в Хьюстоне и Далласе, где проходят матчи, ждать не приходится. Как я уже отмечал, получение американской визы сейчас превратилось для россиян в настоящее испытание", – сказал Пукалов.
При этом он отметил, что российские дипломаты в Хьюстоне всегда готовы оказать российским болельщикам консульскую помощь - будь то восстановление утраченных документов или поддержка в кризисных ситуациях.
Пукалов добавил, что следит за ходом турнира с профессионального консульского ракурса.