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"Ботафого" отказался от участия в Братском кубке с "Динамо" и ЦСКА - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
19:52 27.06.2026 (обновлено: 21:11 27.06.2026)
"Ботафого" отказался от участия в Братском кубке с "Динамо" и ЦСКА

"Ботафого" отказался от участия в футбольном Братском кубке с "Динамо" и ЦСКА

© Соцсети "Ботафого"Футболка "Ботафого"
Футболка Ботафого - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Соцсети "Ботафого"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразильский футбольный клуб «Ботафого» отказался от участия в товарищеском Братском кубке с московскими «Динамо» и ЦСКА вопреки договоренностям.
  • Турнир должен был пройти с 4 по 18 июля в Москве, а матчи «Ботафого» с ЦСКА и «Динамо» были запланированы на 4 и 10 июля соответственно.
  • «Динамо» и ЦСКА выразили недовольство решением «Ботафого» и заявили о намерении предпринять шаги для защиты своих интересов.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бразильский "Ботафого" отказался от участия в товарищеском Братском кубке с московскими "Динамо" и ЦСКА вопреки договоренностям с командами, сообщается в Telegram-каналах российских футбольных клубов.
Турнир должен был пройти с 4 по 18 июля в Москве. Матчи "Ботафого" с ЦСКА и "Динамо" были запланированы на 4 и 10 июля соответственно.
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"Бразильский клуб "Ботафого" уведомил "Динамо" и ПФК ЦСКА, что в одностороннем порядке отказывается от поездки в Москву и участия в Братском кубке - вопреки оформленным договоренностям и сделанным ранее официальным анонсам. Свое решение "Ботафого" объясняет внутренними причинами на уровне совета директоров клуба. При этом условия участия бразильской стороны были заранее согласованы, включая ответственность в виде неустойки за неявку на турнир. Мы совместно с ПФК ЦСКА оценим последствия принятого "Ботафого" решения и предпримем необходимые шаги для защиты интересов клуба, наших болельщиков и партнеров", - сообщается в заявлении "Динамо".
"Мы убеждены, что, как в рамках контракта, так и исходя из здравой логики и этической составляющей выполнения договоренностей, ни одна из озвученных причин не может и не должна на сегодняшний день становиться фактором для принятого решения, не соответствующего статусу прославленного бразильского клуба", - подчеркивается в публикации ЦСКА.
При этом встреча между "Динамо" и ЦСКА на арене "бело-голубых" состоится согласно календарю турнира 18 июля. Братский кубок проводится с 2023 года. Ранее, помимо ЦСКА и "Динамо", в турнире участвовали сербские клубы ОФК и "Партизан".
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