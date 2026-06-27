"Ботафого" отказался от участия в Братском кубке с "Динамо" и ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ Бразильский футбольный клуб «Ботафого» отказался от участия в товарищеском Братском кубке с московскими «Динамо» и ЦСКА вопреки договоренностям.

Турнир должен был пройти с 4 по 18 июля в Москве, а матчи «Ботафого» с ЦСКА и «Динамо» были запланированы на 4 и 10 июля соответственно.

«Динамо» и ЦСКА выразили недовольство решением «Ботафого» и заявили о намерении предпринять шаги для защиты своих интересов.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бразильский "Ботафого" отказался от участия в товарищеском Братском кубке с московскими "Динамо" и ЦСКА вопреки договоренностям с командами, сообщается в Telegram-каналах российских футбольных клубов.

Турнир должен был пройти с 4 по 18 июля в Москве . Матчи " Ботафого " с ЦСКА и "Динамо" были запланированы на 4 и 10 июля соответственно.

"Бразильский клуб "Ботафого" уведомил "Динамо" и ПФК ЦСКА, что в одностороннем порядке отказывается от поездки в Москву и участия в Братском кубке - вопреки оформленным договоренностям и сделанным ранее официальным анонсам. Свое решение "Ботафого" объясняет внутренними причинами на уровне совета директоров клуба. При этом условия участия бразильской стороны были заранее согласованы, включая ответственность в виде неустойки за неявку на турнир. Мы совместно с ПФК ЦСКА оценим последствия принятого "Ботафого" решения и предпримем необходимые шаги для защиты интересов клуба, наших болельщиков и партнеров", - сообщается в заявлении "Динамо".

"Мы убеждены, что, как в рамках контракта, так и исходя из здравой логики и этической составляющей выполнения договоренностей, ни одна из озвученных причин не может и не должна на сегодняшний день становиться фактором для принятого решения, не соответствующего статусу прославленного бразильского клуба", - подчеркивается в публикации ЦСКА.