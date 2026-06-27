Главный тренер сборной Уругвая прокомментировал вылет с ЧМ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Уругвая по футболу Марсело Бьелса после вылета с чемпионата мира заявил, что его запомнят как человека, который не оставил никакого наследия для уругвайского футбола.

"Мне не удалось в полной мере раскрыть потенциал игроков. То, что я дал уругвайскому футболу, ничего не значит, потому что любой вклад тренера в национальную команду бесполезен, если нет положительного результата. Если вы спросите меня, как меня запомнят, меня запомнят как человека, который не оставил ничего", - цитирует 70-летнего Бьелсу сайт турнира.