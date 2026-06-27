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Главный тренер сборной Уругвая прокомментировал вылет с ЧМ - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
09:17 27.06.2026
Главный тренер сборной Уругвая прокомментировал вылет с ЧМ

Бьелса заявил, что его запомнят как человека, который не оставил наследия

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМарсело Бьелса
Марсело Бьелса - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Марсело Бьелса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Уругвая по футболу Марсело Бьелса заявил, что его запомнят как человека, который не оставил наследия для уругвайского футбола.
  • Сборная Уругвая проиграла испанцам со счетом 0:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира и не сумела пробиться в плей-офф.
  • Марсело Бьелса объявил об уходе с поста главного тренера сборной после завершения чемпионата мира.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Уругвая по футболу Марсело Бьелса после вылета с чемпионата мира заявил, что его запомнят как человека, который не оставил никакого наследия для уругвайского футбола.
В ночь на субботу по московскому времени в мексиканской Гвадалахаре в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира сборная Уругвая проиграла испанцам со счетом 0:1 и во второй раз подряд не сумела пробиться в плей-офф. В мае Бьелса объявил об уходе с занимаемого поста после завершения чемпионата мира.
"Мне не удалось в полной мере раскрыть потенциал игроков. То, что я дал уругвайскому футболу, ничего не значит, потому что любой вклад тренера в национальную команду бесполезен, если нет положительного результата. Если вы спросите меня, как меня запомнят, меня запомнят как человека, который не оставил ничего", - цитирует 70-летнего Бьелсу сайт турнира.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортУругвайГвадалахараСШАМарсело БьелсаЧМ по футболу 2026
 
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