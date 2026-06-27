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Дрон ВСУ атаковал центральный рынок в Сватово, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.06.2026
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18:58 27.06.2026 (обновлено: 19:33 27.06.2026)
Дрон ВСУ атаковал центральный рынок в Сватово, есть пострадавшие

При атаке украинского БПЛА на центральный рынок в Сватово пострадали 4 человека

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дроны ВСУ атаковали точку быстрого питания на центральном рынке в ЛНР.
  • Ранения получили четыре человека.
  • Одну из пострадавших в тяжелом состоянии увезли на лечение в город.
ЛУГАНСК, 27 июн — РИА Новости. Украинские боевики при помощи БПЛА атаковали точку быстрого питания на центральном рынке в Сватово, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
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"Ранены четыре человека: двое мужчин и две женщины", — написал он на платформе "Макс".

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Троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в местную больницу, а 35-летнюю женщину в тяжелом состоянии перевели на лечение в административный центр.
"Враг по выходным бьет по местам большого скопления мирных жителей — это не что иное, как террористические атаки и провокации", — подчеркнул Пасечник.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Так, в ночь на 22 мая они ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
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