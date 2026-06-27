При атаке ВСУ на Волгоград пострадали десять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Десять человек пострадали при атаке ВСУ на объекты одного из предприятий в Волгограде, сообщил Бочаров.
- По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Десять человек получили ранения при атаке ВСУ на одно из предприятий в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"Отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима. Повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. Известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу <...>, медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет", — приводятся его слова в канале администрации региона в "Макс".
Уточняется, что жилые дома не получили повреждений. Возникшие локальные возгорания быстро потушили. На месте работают оперативные службы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18