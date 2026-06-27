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При атаке ВСУ на Волгоград пострадали десять человек - РИА Новости, 27.06.2026
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05:59 27.06.2026 (обновлено: 09:05 27.06.2026)
При атаке ВСУ на Волгоград пострадали десять человек

Десять человек пострадали при атаке ВСУ на одно из предприятий в Волгограде

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСкорая помощь в Волгограде
Скорая помощь в Волгограде - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десять человек пострадали при атаке ВСУ на объекты одного из предприятий в Волгограде, сообщил Бочаров.
  • По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Десять человек получили ранения при атаке ВСУ на одно из предприятий в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"Отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима. Повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. Известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу <...>, медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет", — приводятся его слова в канале администрации региона в "Макс".
Уточняется, что жилые дома не получили повреждений. Возникшие локальные возгорания быстро потушили. На месте работают оперативные службы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВолгоградВооруженные силы УкраиныПроисшествияВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
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