В Севастополе отражают атаку ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе.
- В Балаклавском районе сбиты два БПЛА.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, в Балаклавском районе сбили два беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
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"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в Балаклавском районе", — написал он.
В последнее время ВСУ усилили удары по мирному населению в Крыму. В минувший четверг жертвами ударов стали два человека, еще двое получили ранения. На прошлой неделе при налете БПЛА на Керченский полуостров погибли четыре человека, 28 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
В пятницу Владимир Зеленский заявил, что Украина такими атаками якобы пытается вернуть Крым.