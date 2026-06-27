Краткий пересказ от РИА ИИ Аргентинцы дают необычные обещания, соглашаясь пожертвовать волосами или даже холостяцкой жизнью ради победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу.

Сборная Аргентины выиграла два матча на чемпионате мира: 16 июня у сборной Алжира со счетом 3:1, 22 июня у сборной Австрии со счетом 2:0.

Болельщики из Аргентины рассказали о различных необычных обещаниях, данных ими или их знакомыми в поддержку сборной, включая побриться налысо, пройти пешком большое расстояние и жениться.

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Ради победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу аргентинцы дают необычные обещания, соглашаясь пожертвовать волосами или даже холостяцкой жизнью, рассказали РИА Новости болельщики из Аргентины.

Сборная Аргентины 16 июня в дебютном для себя матче на ЧМ выиграла со счетом 3:1 у сборной Алжира . Следующий матч 22 июня против Австрии команда Аргентины выиграла со счетом 2:0. Новым соперником станет команда Иордании, матч с которой назначен на 28 июня.

"Моя подруга сказала, что она побреется налысо, если сборная победит. А у нее красивые длинные волосы. И она правда это сделает", - сказала жительница Буэнос-Айреса Лаура.

"А мой друг сказал, что пойдет пешком до базилики Богоматери в городе Лухан, он живет в Ла-Плате, это почти 130 километров", - сказал аргентинец Карлос.

Жители Аргентины порой на суд футболу отдают и самые важные решения в жизни. Приятель Карлоса после последнего чемпионата мира, где Аргентина победила, был вынужден жениться - такого было его обещание своей девушке, с которой они встречались несколько лет.

"А мой друг пообещал бросить курить. Ну что ж, он бросил, часа на три", - с улыбкой рассказал аргентинец Бруно.