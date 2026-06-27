Болельщики Аргентины рассказали о необычных обещаниях ради победы на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аргентинцы дают необычные обещания, соглашаясь пожертвовать волосами или даже холостяцкой жизнью ради победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу.
- Сборная Аргентины выиграла два матча на чемпионате мира: 16 июня у сборной Алжира со счетом 3:1, 22 июня у сборной Австрии со счетом 2:0.
- Болельщики из Аргентины рассказали о различных необычных обещаниях, данных ими или их знакомыми в поддержку сборной, включая побриться налысо, пройти пешком большое расстояние и жениться.
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июн - РИА Новости. Ради победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу аргентинцы дают необычные обещания, соглашаясь пожертвовать волосами или даже холостяцкой жизнью, рассказали РИА Новости болельщики из Аргентины.
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"Моя подруга сказала, что она побреется налысо, если сборная победит. А у нее красивые длинные волосы. И она правда это сделает", - сказала жительница Буэнос-Айреса Лаура.
"А мой друг сказал, что пойдет пешком до базилики Богоматери в городе Лухан, он живет в Ла-Плате, это почти 130 километров", - сказал аргентинец Карлос.
Жители Аргентины порой на суд футболу отдают и самые важные решения в жизни. Приятель Карлоса после последнего чемпионата мира, где Аргентина победила, был вынужден жениться - такого было его обещание своей девушке, с которой они встречались несколько лет.
"А мой друг пообещал бросить курить. Ну что ж, он бросил, часа на три", - с улыбкой рассказал аргентинец Бруно.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.