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"Ахмат" разгромил белградский ОФК в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
21:06 27.06.2026
"Ахмат" разгромил белградский ОФК в товарищеском матче

Футболисты "Ахмата" разгромили белградский ОФК в товарищеском матче

© Фото : официальный сайт ФК "Ахмат"Футболисты "Ахмата"
Футболисты Ахмата - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : официальный сайт ФК "Ахмат"
Футболисты "Ахмата". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл белградский ОФК со счетом 3:0 во втором товарищеском матче на летних тренировочных сборах.
  • Голы забили Эгаш Касинтура (на 8-й и 29-й минутах) и Алексей Касаджиков (на 81-й минуте).
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обыграл белградский ОФК во втором товарищеском матче на летних тренировочных сборах.
Встреча в Ужице (Сербия) завершилась со счетом 3:0. Голы забили Эгаш Касинтура (8-я, 29-я минуты) и Алексей Касаджиков (81).
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ФутболСпортЭгаш КасинтураАхматОФК (Белград)Борац (Баня-Лука)
 
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