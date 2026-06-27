"Ахмат" разгромил белградский ОФК в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл белградский ОФК со счетом 3:0 во втором товарищеском матче на летних тренировочных сборах.
- Голы забили Эгаш Касинтура (на 8-й и 29-й минутах) и Алексей Касаджиков (на 81-й минуте).
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обыграл белградский ОФК во втором товарищеском матче на летних тренировочных сборах.
Встреча в Ужице (Сербия) завершилась со счетом 3:0. Голы забили Эгаш Касинтура (8-я, 29-я минуты) и Алексей Касаджиков (81).
В понедельник команда Станислава Черчесова сыграет с боснийским клубом "Борац".