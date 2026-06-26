Представители певицы Жасмин рассказали о ее помощи жителям Дагестана

Краткий пересказ от РИА ИИ Певица Жасмин и ее супруг Илан Шор направят еще 250 миллионов рублей на восстановление поврежденной паводками инфраструктуры Дагестана.

В числе приоритетных задач — система питьевого водоснабжения в четырех селах Хасавюртовского района.

Жасмин отметила, что они с мужем продолжают активно погружаться в проблемы пострадавших семей и видят новые просьбы, которые трудно оставить без внимания.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Певица Жасмин (Сара Шор) и ее супруг Илан Шор направят еще 250 миллионов рублей на восстановление поврежденной паводками инфраструктуры Дагестана, сообщили РИА Новости представители артистки.

Ранее Жасмин рассказала агентству, что они с мужем направили около 250 миллионов рублей в поддержку жителей Дагестана.

"Семья направит еще 250 миллионов рублей, в том числе на восстановление поврежденных объектов инфраструктуры Дагестана. В числе приоритетных задач - система питьевого водоснабжения в четырех селах Хасавюртовского района, где жители до сих пор вынуждены использовать привозную бутилированную воду", - сказал собеседник агентства.

Как отметила сама Жасмин, они с мужем продолжают активно погружаться в проблемы пострадавших семей, ведь в такой ситуации невозможно ограничиться одним решением.

"Чем глубже мы погружаемся в ситуации семей, тем больше видим новые просьбы, которые трудно оставить без внимания. Поэтому мы решили дополнительно помочь с восстановлением инфраструктуры питьевой воды", - рассказала певица РИА Новости.

Она подчеркнула, что важно наладить нормальные условия для жизни людей в преддверии зимы.