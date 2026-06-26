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Представители певицы Жасмин рассказали о ее помощи жителям Дагестана - РИА Новости, 26.06.2026
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13:37 26.06.2026
Представители певицы Жасмин рассказали о ее помощи жителям Дагестана

Семья Жасмин направит еще 250 млн рублей на поддержку жителей Дагестана

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Жасмин
Певица Жасмин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Жасмин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певица Жасмин и ее супруг Илан Шор направят еще 250 миллионов рублей на восстановление поврежденной паводками инфраструктуры Дагестана.
  • В числе приоритетных задач — система питьевого водоснабжения в четырех селах Хасавюртовского района.
  • Жасмин отметила, что они с мужем продолжают активно погружаться в проблемы пострадавших семей и видят новые просьбы, которые трудно оставить без внимания.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Певица Жасмин (Сара Шор) и ее супруг Илан Шор направят еще 250 миллионов рублей на восстановление поврежденной паводками инфраструктуры Дагестана, сообщили РИА Новости представители артистки.
Ранее Жасмин рассказала агентству, что они с мужем направили около 250 миллионов рублей в поддержку жителей Дагестана.
"Семья направит еще 250 миллионов рублей, в том числе на восстановление поврежденных объектов инфраструктуры Дагестана. В числе приоритетных задач - система питьевого водоснабжения в четырех селах Хасавюртовского района, где жители до сих пор вынуждены использовать привозную бутилированную воду", - сказал собеседник агентства.
Как отметила сама Жасмин, они с мужем продолжают активно погружаться в проблемы пострадавших семей, ведь в такой ситуации невозможно ограничиться одним решением.
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"Чем глубже мы погружаемся в ситуации семей, тем больше видим новые просьбы, которые трудно оставить без внимания. Поэтому мы решили дополнительно помочь с восстановлением инфраструктуры питьевой воды", - рассказала певица РИА Новости.
Она подчеркнула, что важно наладить нормальные условия для жизни людей в преддверии зимы.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
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