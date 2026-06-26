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Жасмин оплатила ремонт 22 семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане - РИА Новости, 26.06.2026
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13:31 26.06.2026
Жасмин оплатила ремонт 22 семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане

Жасмин оплатила ремонт и аренду 22 семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Жасмин
Певица Жасмин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Жасмин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певица Жасмин арендовала временное жилье и оплатила ремонт 22 семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане.
  • Жасмин приобрела автомобиль для пенсионера из Мамедкалы.
  • Семья Магомедовых живет в съемном жилье, которое оплачено с помощью певицы Жасмин, до завершения строительства их дома.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Певица Жасмин (Сара Шор) арендует жилье и оплатила ремонт 22 семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане, сообщили РИА Новости представители певицы.
Жасмин посетила Махачкалу в четверг, где встретилась с семьями пострадавших от наводнения.
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"Жасмин оплачивает аренду временного жилья и профинансировала ремонт 22 семьям, а также приобрела автомобиль для пенсионера из Мамедкалы", - сказал собеседник агентства.
Мадина Магомедова, семья которой пострадала в результате наводнения, рассказала, что работы по восстановлению ее дома еще идут, поэтому ее семья живет в съемном жилье.
"Сейчас мы находимся в съемном жилье, которое оплачено с помощью певицы Жасмин. До конца строительства мы останемся там. Столько времени мы оставались почти на улице, я не знала, куда идти! У меня внуки, девочка больная. Строители стараются успеть вовремя, до сентября. Они сказали, что пока девочке операцию делают, мы построим вам дом", - поделилась она.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
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ЖильеРеспублика ДагестанМахачкалаСеверный КавказЖасмин
 
 
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