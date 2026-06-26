Жасмин оплатила ремонт 22 семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ Певица Жасмин арендовала временное жилье и оплатила ремонт 22 семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане.

Жасмин приобрела автомобиль для пенсионера из Мамедкалы.

Семья Магомедовых живет в съемном жилье, которое оплачено с помощью певицы Жасмин, до завершения строительства их дома.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Певица Жасмин (Сара Шор) арендует жилье и оплатила ремонт 22 семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане, сообщили РИА Новости представители певицы.

Жасмин посетила Махачкалу в четверг, где встретилась с семьями пострадавших от наводнения.

"Жасмин оплачивает аренду временного жилья и профинансировала ремонт 22 семьям, а также приобрела автомобиль для пенсионера из Мамедкалы", - сказал собеседник агентства.

Мадина Магомедова, семья которой пострадала в результате наводнения, рассказала, что работы по восстановлению ее дома еще идут, поэтому ее семья живет в съемном жилье.

"Сейчас мы находимся в съемном жилье, которое оплачено с помощью певицы Жасмин. До конца строительства мы останемся там. Столько времени мы оставались почти на улице, я не знала, куда идти! У меня внуки, девочка больная. Строители стараются успеть вовремя, до сентября. Они сказали, что пока девочке операцию делают, мы построим вам дом", - поделилась она.