Жасмин направила новую помощь для пострадавших от паводка в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ Жасмин и ее супруг направили еще 250 миллионов рублей на помощь пострадавшим от весенних паводков в Дагестане.

Семья певицы также приняла решение участвовать в восстановлении инфраструктуры республики, в том числе системы питьевого водоснабжения в четырех селах Хасавюртовского района.

МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Заслуженная артистка России Жасмин (Сара Шор) и ее супруг направили еще 250 миллионов рублей на помощь пострадавшим от весенних паводков в Дагестане, сообщил врио главы республики Федор Щукин.

"Родной Дагестан с благотворительной миссией посетила заслуженная артистка России, народная артистка нашей республики Жасмин… Жасмин не осталась в стороне от беды, которая коснулась жителей Дагестана. Ранее певица и ее супруг направили на помощь пострадавшим 250 миллионов рублей, а теперь объем этой поддержки увеличился еще на такую же сумму", – написал Щукин в своем Telegram-канале

По его словам, первые 15 семей уже получили помощь с жильем. Также семья Жасмин приняла решение участвовать в восстановлении инфраструктуры республики, в том числе системы питьевого водоснабжения в четырех селах Хасавюртовского района, добавил врио главы республики.