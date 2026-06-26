Рейтинг@Mail.ru
Жасмин направила новую помощь для пострадавших от паводка в Дагестане - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 26.06.2026
Жасмин направила новую помощь для пострадавших от паводка в Дагестане

Жасмин направила еще 250 млн руб для пострадавших от паводка в Дагестане

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Жасмин
Певица Жасмин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Жасмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жасмин и ее супруг направили еще 250 миллионов рублей на помощь пострадавшим от весенних паводков в Дагестане.
  • Семья певицы также приняла решение участвовать в восстановлении инфраструктуры республики, в том числе системы питьевого водоснабжения в четырех селах Хасавюртовского района.
МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Заслуженная артистка России Жасмин (Сара Шор) и ее супруг направили еще 250 миллионов рублей на помощь пострадавшим от весенних паводков в Дагестане, сообщил врио главы республики Федор Щукин.
"Родной Дагестан с благотворительной миссией посетила заслуженная артистка России, народная артистка нашей республики Жасмин… Жасмин не осталась в стороне от беды, которая коснулась жителей Дагестана. Ранее певица и ее супруг направили на помощь пострадавшим 250 миллионов рублей, а теперь объем этой поддержки увеличился еще на такую же сумму", – написал Щукин в своем Telegram-канале.
По его словам, первые 15 семей уже получили помощь с жильем. Также семья Жасмин приняла решение участвовать в восстановлении инфраструктуры республики, в том числе системы питьевого водоснабжения в четырех селах Хасавюртовского района, добавил врио главы республики.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.
Эвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Певица Жасмин поможет семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане
8 апреля, 21:50
 
Республика ДагестанРоссияХасавюртовский районЖасминФедор ЩукинВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала