Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Арьков считает, что Запад начинает борьбу за контроль над ресурсами и трансконтинентальным транзитом Южного Кавказа и Средней Азии.

По словам эксперта, для достижения своих целей Запад использует различные методы, включая организацию "цветных революций", подкуп и шантаж чиновников, а также обещания инвестиций и помощи.

Арьков отмечает, что значительная часть финансовой помощи "на проведение реформ" разворовывается правящими кланами.

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Запад начинает новую грязную и циничную борьбу за контроль над ресурсами и трансконтинентальным транзитом Южного Кавказа и Средней Азии, поделился мнением с РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.

Ранее Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе собирается посетить Армению и Азербайджан, где намерена заняться "укреплением позиций Евросоюза" в регионе и "противодействовать усилиям России восстановить свое влияние на Южном Кавказе".

"Интерес Евросоюза и некоторых его членов отдельно, а также США к постсоветским республикам Южного Кавказа и Средней Азии имеет абсолютно прагматичную основу – борьба за контроль над ресурсами и трансконтинентальным транзитом. Не скрывается и другая ключевая цель – выдавить оттуда исторически находящуюся там Россию. Для достижения этого, что называется, все средства уместны – даже самые грязные и циничные", - сказал собеседник агентства.

По его словам, где-то, как ранее в Грузии и Киргизии, а затем и в Армении, через организацию "цветных революций" насаждают марионеточные правительства.

"Где-то скупают коррумпированных чиновников. Где-то их же шантажируют конфискацией зарубежных активов и арестом проживающих в США и Европе родственников. Где-то пытаются "запудрить мозги" обществу вымышленной российской угрозой и буквально требуют призвать НАТО для "совместной защиты" от нее, хотя в реальности никто и не просит об этом. Впрочем, есть и "пряники" вроде облегченного визового режима, открытия своего рынка для национальной экспортной продукции, обещания значительных инвестиций и незначительная помощь", - отметил эксперт.

Арьков подчеркнул, что на практике облегченным визовым режимом, из-за дороговизны перелетов и цен в Европе, могут воспользоваться в основном родственники упомянутых коррупционеров и небольшая прослойка бизнес-элиты – "зачастую это одни и те же лица".

"Открытым европейским рынком, например для агропродукции из Грузии или Армении, на практике оказываются несколько небольших маркетов в провинциальных городах Латвии или Болгарии, которыми владеют выходцы из кавказских республик. Инвестиции если и приходят, то в добычу и первичную переработку ценных недр – часто со значительным нарушением экологических норм, а львиная доля прибыли выводится из страны. Значительная часть финансовой помощи "на проведение реформ" традиционно разворовывается правящими кланами – с непременными "откатами" пролоббировавшим это еврочиновникам", - сказал аналитик.

Собеседник агентства отметил, что тем в Армении, кто мечтает о включении этой республики в Евросоюз, стоит посмотреть на карту – Армения не граничит с ЕС.

"И если более богатую и перспективную для экономических проектов Турцию – к тому же члена НАТО – продержали у дверей Евросоюза несколько десятков лет, то реальные шансы Армении и вовсе ничтожны. Чуть выше они, к слову, у Молдавии, но и то через поглощение членом ЕС Румынией. Да и принятые когда-то в ЕС Латвия, Литва и Эстония сегодня представляют жалкое зрелище с точки зрения экономики и политической самостоятельности. Сегодня это бесправные полуколонии на задворках Европы, где целенаправленно была убита местная промышленность, чтобы не создавать конкуренции странам Западной Европы на общем рынке. Местное население, ранее хоть как-то выживавшее за счет транзита российских грузов, поставки в Россию традиционной балтийской морской продукции и обслуживания российских туристов, на фоне антироссийских санкций осталось без средств к существованию и вынужденно массово уезжать в "старую" Европу, где готово трудиться на самой грязной и малооплачиваемой работе", - сказал эксперт.

Арьков выразил уверенность, что в силу определенных обстоятельств европейским неоколонизаторам не удалось массово оболванить жителей Азербайджана.