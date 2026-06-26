В нескольких городах на Украине прогремели взрывы

Накануне вечером в Киеве прогремели две серии взрывов. Мэр Виталий Кличко заявил о пожаре на территории склада в Дарницком районе, не уточнив назначение объекта.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.