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В нескольких городах на Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 26.06.2026
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01:15 26.06.2026 (обновлено: 02:36 26.06.2026)

В нескольких городах на Украине прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В трех украинских городах прогремели взрывы, передают местные СМИ.
«
Полтаве слышны звуки взрыва", — говорится в публикации телеканала "Общественное" в Telegram.
О детонации сообщалось также в Харькове и Сумах.
Накануне вечером в Киеве прогремели две серии взрывов. Мэр Виталий Кличко заявил о пожаре на территории склада в Дарницком районе, не уточнив назначение объекта.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВзрывХарьковСумыКиевПолтава
 
 
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