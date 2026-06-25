В Киеве прогремело несколько серий взрывов

Минутами ранее это издание уже сообщало о нескольких взрывах в столице.

"Снова взрывы в Киеве", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Позднее мэр Виталий Кличко сообщил о пожаре на территории склада в Дарницком районе. Его назначение не уточняется.