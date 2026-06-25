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В Киеве прогремело несколько серий взрывов - РИА Новости, 26.06.2026
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21:20 25.06.2026 (обновлено: 00:30 26.06.2026)
В Киеве прогремело несколько серий взрывов

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела вторая серия взрывов

© AP Photo / Dan BashakovПожарные в Киеве
Пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Пожарные в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве прогремела вторая серия взрывов.
  • Кличко сообщил о пожаре на территории склада в Дарницком районе.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вторая серия взрывов прогремела в Киеве, пишет "Страна.ua".
Минутами ранее это издание уже сообщало о нескольких взрывах в столице.
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"Снова взрывы в Киеве", — говорится в публикации в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, сейчас в Киеве и большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.
Позднее мэр Виталий Кличко сообщил о пожаре на территории склада в Дарницком районе. Его назначение не уточняется.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаВ миреВиталий Кличко
 
 
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