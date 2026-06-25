В Киеве прогремело несколько серий взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремела вторая серия взрывов.
- Кличко сообщил о пожаре на территории склада в Дарницком районе.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вторая серия взрывов прогремела в Киеве, пишет "Страна.ua".
Минутами ранее это издание уже сообщало о нескольких взрывах в столице.
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"Снова взрывы в Киеве", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Позднее мэр Виталий Кличко сообщил о пожаре на территории склада в Дарницком районе. Его назначение не уточняется.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18