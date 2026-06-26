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В ОП предложили увеличить предельный возраст молодежи - РИА Новости, 26.06.2026
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20:22 26.06.2026
В ОП предложили увеличить предельный возраст молодежи

РИА Новости: Гриб предложил увеличить предельный возраст молодежи с 35 до 40 лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Общественной палаты России
Здание Общественной палаты России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владислав Гриб предложил увеличить предельный возраст молодежи с 35 до 40 лет.
  • Он обосновал свое предложение повышением пенсионного возраста и увеличением продолжительности жизни.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Предельный возраст людей, которые относятся к молодежи, нужно увеличить с 35 до 40 лет, заявил РИА Новости на полях ПМЮФ вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
В России сейчас в категорию молодежи входят граждане от 14 до 35 лет.
«
"Я считаю, что нужно увеличить до 40 лет. Я обосновываю это тем, что пенсионный возраст повысили. А молодежь стоит на месте. Считаю, вполне нормально, даже по сроку жизни за последние 100 лет продолжительность пошла резко вверх. Можно разные льготы давать по возрастам в 20-30 лет и в 40",- сказал Гриб в беседе с агентством.
Он добавил, что в 40 лет люди уже переходят в категорию в зрелого возраста.
XIV Петербургский международный юридический форум проходил в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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