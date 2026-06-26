В ОП предложили увеличить предельный возраст молодежи

Краткий пересказ от РИА ИИ Владислав Гриб предложил увеличить предельный возраст молодежи с 35 до 40 лет.

Он обосновал свое предложение повышением пенсионного возраста и увеличением продолжительности жизни.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Предельный возраст людей, которые относятся к молодежи, нужно увеличить с 35 до 40 лет, заявил РИА Новости на полях ПМЮФ вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

России сейчас в категорию молодежи входят граждане от 14 до 35 лет.

« "Я считаю, что нужно увеличить до 40 лет. Я обосновываю это тем, что пенсионный возраст повысили. А молодежь стоит на месте. Считаю, вполне нормально, даже по сроку жизни за последние 100 лет продолжительность пошла резко вверх. Можно разные льготы давать по возрастам в 20-30 лет и в 40",- сказал Гриб в беседе с агентством.

Он добавил, что в 40 лет люди уже переходят в категорию в зрелого возраста.