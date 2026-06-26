В Дагестане убрали рекламу с упоминанием многоженства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На баннере строительного магазина в дагестанском Кизляре появилась реклама с упоминанием преимущества многоженства.
- Владелец магазина убрал рекламу после резонанса в сети.
МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Владелец строительного магазина в дагестанском Кизляре убрал с баннера рекламу, в которой упоминается преимущество многоженства, сообщил РИА Новости начальник отдела экономики администрации города Осман Алиев.
В четверг в сети вызвала резонанс реклама строительного магазина в Дагестане: на баннере изображен мужчина в строительной каске в окружении четырех женщин. А над ними – надпись: "Четыре жены – восемь рук. Самое время обновить дом".
© Фото : соцсетиБаннер с рекламой строительного гипермаркета в Дагестане
© Фото : соцсети
Баннер с рекламой строительного гипермаркета в Дагестане
"Он еще вчера убрал рекламу", – сказал Алиев.
Ранее в дагестанском управлении ФАС России сообщили РИА Новости, что ведомство проверит этичность этой рекламы.