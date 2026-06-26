Усик освободил чемпионские пояса

«

"Это хороший день, чтобы сказать, что я освобождаю все пояса, которыми я владею, чтобы ребята, которые идут далее в рейтинге, бились за них. Я оставляю чемпионские титулы вакантными, но не заканчиваю со спортом. У меня еще будет свой last dance", - сказал спортсмен в видеообращении, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).