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Усик освободил чемпионские пояса - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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19:36 26.06.2026
Усик освободил чемпионские пояса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу украинец Усик освободил пояса

© Соцсети Riyadh SeasonАлександр Усик
Александр Усик - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Соцсети Riyadh Season
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МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Усик объявил об отказе от чемпионских поясов.
  • В последнем поединке Усик победил Рико Верхувена и защитил чемпионские титулы WBC.
  • WBC обязал Усика провести защиту чемпионского титула против Агита Кабайела.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик объявил об отказе от чемпионских поясов.
«
"Это хороший день, чтобы сказать, что я освобождаю все пояса, которыми я владею, чтобы ребята, которые идут далее в рейтинге, бились за них. Я оставляю чемпионские титулы вакантными, но не заканчиваю со спортом. У меня еще будет свой last dance", - сказал спортсмен в видеообращении, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В последнем поединке, прошедшем 23 мая, Усик судейским решением победил нидерландского кикбоксера Рико Верхувена на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет) и защитил чемпионские титулы Всемирного боксерского совета (WBC). В начале июня WBC обязал украинца провести защиту чемпионского титула в тяжелом весе против немца Агита Кабайела.
На счету 39-летнего Усика 25 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. В июле 2025 года он победил британца Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира, но в ноябре освободил титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO). При этом он владел титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), WBC и Международной боксерской федерации (IBF).
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