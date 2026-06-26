СМИ сообщили о конфликте в сборной Уругвая по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ В сборной Уругвая начался конфликт между игроками и главным тренером Марсело Бьелсой перед матчем третьего тура группового этапа против испанцев.

Группа ведущих игроков выразила претензии по поводу чрезмерных тренировочных нагрузок и недовольства тактическими задумками на предстоящую игру.

Для выхода в плей-офф сборной Уругвая необходима победа над испанцами.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В расположении сборной Уругвая на чемпионате мира по футболу 2026 года начался конфликт между игроками и главным тренером команды Марсело Бьелсой перед матчем третьего тура группового этапа против испанцев, сообщает В расположении сборной Уругвая на чемпионате мира по футболу 2026 года начался конфликт между игроками и главным тренером команды Марсело Бьелсой перед матчем третьего тура группового этапа против испанцев, сообщает El Espectador

По информации издания, группа ведущих игроков национальной команды, включая вратаря Серхио Рочета , полузащитников Мануэля Угарте , Родриго Бентанкура и Федерико Вальверде, инициировала встречу с Бьелсой. Во время разговора футболисты выразили аргентинскому специалисту претензии по поводу чрезмерных тренировочных нагрузок, которые привели к травмам, а также высказали недовольство по тактическим задумкам на предстоящую игру.

Бьелса собрал всех членов сборной и выступил с 50-минутной речью, на которой отверг претензии, заявив, что подобные попытки повлиять на его работу уже предпринимались ранее. Выступление тренера не стало завершением конфликта в сборной, несколько футболистов покинули собрание, не дослушав его до конца. Капитан сборной Хосе Хименес предпринял попытку урегулировать ситуацию и призвать партнеров остаться, но она не увенчалась успехом.

Сборной Уругвая для выхода в плей-офф необходима победа над испанцами. В случае иного исхода уругвайцы будут вынуждены рассчитывать на результаты параллельного матча между командами Кабо-Верде и Саудовской Аравии, а также на показатели среди команд, занявших третьи места в других группах. Матч сборной Уругвая против команды Испании пройдет в ночь на субботу и начнется в 03:00 по московскому времени.