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СМИ сообщили о конфликте в сборной Уругвая по футболу - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
09:29 26.06.2026
СМИ сообщили о конфликте в сборной Уругвая по футболу

El Espectador: в сборной Уругвая начался конфликт между игроками и тренером

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМарсело Бьелса
Марсело Бьелса - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Марсело Бьелса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В сборной Уругвая начался конфликт между игроками и главным тренером Марсело Бьелсой перед матчем третьего тура группового этапа против испанцев.
  • Группа ведущих игроков выразила претензии по поводу чрезмерных тренировочных нагрузок и недовольства тактическими задумками на предстоящую игру.
  • Для выхода в плей-офф сборной Уругвая необходима победа над испанцами.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В расположении сборной Уругвая на чемпионате мира по футболу 2026 года начался конфликт между игроками и главным тренером команды Марсело Бьелсой перед матчем третьего тура группового этапа против испанцев, сообщает El Espectador.
По информации издания, группа ведущих игроков национальной команды, включая вратаря Серхио Рочета, полузащитников Мануэля Угарте, Родриго Бентанкура и Федерико Вальверде, инициировала встречу с Бьелсой. Во время разговора футболисты выразили аргентинскому специалисту претензии по поводу чрезмерных тренировочных нагрузок, которые привели к травмам, а также высказали недовольство по тактическим задумкам на предстоящую игру.
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Бьелса собрал всех членов сборной и выступил с 50-минутной речью, на которой отверг претензии, заявив, что подобные попытки повлиять на его работу уже предпринимались ранее. Выступление тренера не стало завершением конфликта в сборной, несколько футболистов покинули собрание, не дослушав его до конца. Капитан сборной Хосе Хименес предпринял попытку урегулировать ситуацию и призвать партнеров остаться, но она не увенчалась успехом.
Сборной Уругвая для выхода в плей-офф необходима победа над испанцами. В случае иного исхода уругвайцы будут вынуждены рассчитывать на результаты параллельного матча между командами Кабо-Верде и Саудовской Аравии, а также на показатели среди команд, занявших третьи места в других группах. Матч сборной Уругвая против команды Испании пройдет в ночь на субботу и начнется в 03:00 по московскому времени.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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