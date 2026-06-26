Краткий пересказ от РИА ИИ Сенатор Джабаров считает, что США нельзя считать полноценно нейтральными в отношении урегулирования конфликта на Украине.

Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине.

По словам Джабарова, Вашингтон поставлял оружие европейским странам, зная, что оно будет перенаправлено на Украину, и обеспечивал Киев спутниковой связью и разведданными.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США нельзя считать полноценно нейтральными в отношении урегулирования конфликт на Украине, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине. Как отметил заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не слышали каких-либо заявлений из США, подтверждающих слова Макрона о статусе Вашингтона в украинском конфликте.

"На мой взгляд, США никогда нельзя было считать полноценно нейтральными в отношении украинского регулирования. Вашингтон поставлял оружие европейским странам, явно понимая, что оно будет перенаправлено на Украину. Кроме того, американская сторона обеспечивала Киев спутниковой связью и разведданными", - сказал Джабаров газете ВЗГЛЯД.

Сенатор также отметил, что Вашингтон официально не сообщал Москве о смене своей позиции по урегулированию конфликта. Впрочем, по его словам, даже если это произойдет, на повестку России в отношении украинского кризиса это не повлияет - она определяется успехами российских Вооруженных сил в зоне СВО. Москва воздерживается от резких заявлений из уважения к достигнутым в Анкоридже договоренностям, добавил Джабаров.