Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенатор Джабаров считает, что США нельзя считать полноценно нейтральными в отношении урегулирования конфликта на Украине.
- Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине.
- По словам Джабарова, Вашингтон поставлял оружие европейским странам, зная, что оно будет перенаправлено на Украину, и обеспечивал Киев спутниковой связью и разведданными.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США нельзя считать полноценно нейтральными в отношении урегулирования конфликт на Украине, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине. Как отметил заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не слышали каких-либо заявлений из США, подтверждающих слова Макрона о статусе Вашингтона в украинском конфликте.
"На мой взгляд, США никогда нельзя было считать полноценно нейтральными в отношении украинского регулирования. Вашингтон поставлял оружие европейским странам, явно понимая, что оно будет перенаправлено на Украину. Кроме того, американская сторона обеспечивала Киев спутниковой связью и разведданными", - сказал Джабаров газете ВЗГЛЯД.
Сенатор также отметил, что Вашингтон официально не сообщал Москве о смене своей позиции по урегулированию конфликта. Впрочем, по его словам, даже если это произойдет, на повестку России в отношении украинского кризиса это не повлияет - она определяется успехами российских Вооруженных сил в зоне СВО. Москва воздерживается от резких заявлений из уважения к достигнутым в Анкоридже договоренностям, добавил Джабаров.
Летом 2025 года президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.