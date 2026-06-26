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США нельзя назвать нейтральными в конфликте на Украине, считает Джабаров - РИА Новости, 26.06.2026
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20:19 26.06.2026 (обновлено: 20:29 26.06.2026)
США нельзя назвать нейтральными в конфликте на Украине, считает Джабаров

Сенатор Джабаров: США нельзя считать нейтральными в конфликте на Украине

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор Джабаров считает, что США нельзя считать полноценно нейтральными в отношении урегулирования конфликта на Украине.
  • Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине.
  • По словам Джабарова, Вашингтон поставлял оружие европейским странам, зная, что оно будет перенаправлено на Украину, и обеспечивал Киев спутниковой связью и разведданными.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США нельзя считать полноценно нейтральными в отношении урегулирования конфликт на Украине, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине. Как отметил заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не слышали каких-либо заявлений из США, подтверждающих слова Макрона о статусе Вашингтона в украинском конфликте.
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"На мой взгляд, США никогда нельзя было считать полноценно нейтральными в отношении украинского регулирования. Вашингтон поставлял оружие европейским странам, явно понимая, что оно будет перенаправлено на Украину. Кроме того, американская сторона обеспечивала Киев спутниковой связью и разведданными", - сказал Джабаров газете ВЗГЛЯД.
Сенатор также отметил, что Вашингтон официально не сообщал Москве о смене своей позиции по урегулированию конфликта. Впрочем, по его словам, даже если это произойдет, на повестку России в отношении украинского кризиса это не повлияет - она определяется успехами российских Вооруженных сил в зоне СВО. Москва воздерживается от резких заявлений из уважения к достигнутым в Анкоридже договоренностям, добавил Джабаров.
Летом 2025 года президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
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