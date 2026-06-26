По его словам, эту преемственность украинская диктатура навязчиво пытается закрепить на государственном уровне, собирая сегодня по всему миру останки коллаборационистов, убивавших людей по национальному признаку, и с почестями их перезахоранивая. "Но "нацистский монстр" не может быть замкнут в границах одного государства. Сегодня украинские этнонационалистические банды активно занимаются криминальной деятельностью на территории Польши, Прибалтики и ряда других государств Евросоюза", - заявил Хренин.

При этом, по его мнению, европейские режимы не пресекают распространение неонацизма в "украинском обличье", а взращивают своих ультраправых радикалов-неонацистов, которым на откуп дается внутренняя безопасность страны и противостояние украинским националистам. "Но это заигрывание с радикальным национализмом несет Европе все более ощутимую угрозу. Утверждения западных политиков о том, что в их странах нет проявлений неонацизма, не выдерживают никакой критики, - сказал министр обороны.