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Украина стала крупнейшим очагом неонацизма, заявило Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 26.06.2026
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13:55 26.06.2026 (обновлено: 14:21 26.06.2026)
Украина стала крупнейшим очагом неонацизма, заявило Минобороны Белоруссии

Хренин: Украина превратилась в крупнейший очаг неонацизма

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Флаг и герб Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Украина усилиями глобалистских европейских структур превращена в крупнейший очаг неонацизма.
  • По словам Хренина, украинские этнонационалистические банды активно занимаются криминальной деятельностью на территории Польши, Прибалтики и ряда других государств Евросоюза.
  • Министр обороны Белоруссии отметил, что европейские режимы не пресекают распространение неонацизма в «украинском обличье», а взращивают своих ультраправых радикалов-неонацистов.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Украина усилиями глобалистских европейских структур превращена в крупнейший очаг неонацизма, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на IV Международном антифашистском конгрессе.
Конгресс проходит в Минске с 25 по 27 июня, организатором мероприятия выступает министерство обороны Белоруссии, а главная тема конгресса – борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление международной безопасности и защита исторической правды.
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"В крупнейший очаг неонацизма усилиями глобалистских европейских структур превращена Украина. При молчаливом согласии большинства европейских правительств киевский режим совершает теракты против мирного населения и гражданской инфраструктуры Российской Федерации, осуществляет масштабную дискриминацию и уничтожение по этническому и религиозному признаку собственных граждан. Фактически действует так же, как действовали его идейные кумиры – агрессивные украинские националисты – в 30-х – 40-х годах прошлого века, предавшие своих соотечественников и верно служившие их поработителям", - сказал министр.
По его словам, эту преемственность украинская диктатура навязчиво пытается закрепить на государственном уровне, собирая сегодня по всему миру останки коллаборационистов, убивавших людей по национальному признаку, и с почестями их перезахоранивая. "Но "нацистский монстр" не может быть замкнут в границах одного государства. Сегодня украинские этнонационалистические банды активно занимаются криминальной деятельностью на территории Польши, Прибалтики и ряда других государств Евросоюза", - заявил Хренин.
При этом, по его мнению, европейские режимы не пресекают распространение неонацизма в "украинском обличье", а взращивают своих ультраправых радикалов-неонацистов, которым на откуп дается внутренняя безопасность страны и противостояние украинским националистам. "Но это заигрывание с радикальным национализмом несет Европе все более ощутимую угрозу. Утверждения западных политиков о том, что в их странах нет проявлений неонацизма, не выдерживают никакой критики, - сказал министр обороны.
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