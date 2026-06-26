Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейская поддержка Украины привела к новому опасному этапу в конфликте с Россией, пишет Responsible Statecraft.
- Обозреватель считает, что европейцы ведут себя безрассудно по отношению к России.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Европейская поддержка Украины привела к новому опасному этапу в конфликте с Россией, пишет Responsible Statecraft.
«
"По мере того, как европейские страны берут на себя основную ответственность в помощи Киеву, этот конфликт переходит на новый, более опасный этап", — говорится в публикации.
Обозреватель посетовал, что европейцы принимали решения в отношении СССР во времена холодной войны с осторожностью, а сейчас лишь проявляют безрассудство.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать "воевать до последнего украинца".