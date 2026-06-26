Рейтинг@Mail.ru
"Это новый этап". На Западе забили тревогу из-за случившегося с Украиной - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 26.06.2026 (обновлено: 17:04 26.06.2026)
"Это новый этап". На Западе забили тревогу из-за случившегося с Украиной

RS: конфликт на Украине перешел на опасный этап из-за поддержки Киева Европой

© AP Photo / Zoya ShuДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Zoya Shu
Дым в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейская поддержка Украины привела к новому опасному этапу в конфликте с Россией, пишет Responsible Statecraft.
  • Обозреватель считает, что европейцы ведут себя безрассудно по отношению к России.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Европейская поддержка Украины привела к новому опасному этапу в конфликте с Россией, пишет Responsible Statecraft.
«

"По мере того, как европейские страны берут на себя основную ответственность в помощи Киеву, этот конфликт переходит на новый, более опасный этап", — говорится в публикации.

Обозреватель посетовал, что европейцы принимали решения в отношении СССР во времена холодной войны с осторожностью, а сейчас лишь проявляют безрассудство.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать "воевать до последнего украинца".
Фридрих Мерц на заседании Бундестага - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
"Канцлер Украины!" Инициатива Мерца вызвала ярость в бундестаге
Вчера, 06:42
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала