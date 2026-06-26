Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что иранские дроны атаковали суда в Ормузском проливе.
- По его словам, три из них удалось сбить, а четвертый нанес ущерб торговому кораблю.
ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран атаковал суда, проходящие через Ормузский пролив, при помощи дронов-камикадзе.
"Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня", — заявил он.
По его словам, американские военные сбили три из по меньшей мере четырех беспилотников, а еще один попал в торговое судно и нанес ему ущерб.
Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.