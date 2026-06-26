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Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 26.06.2026
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19:00 26.06.2026 (обновлено: 20:32 26.06.2026)
Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня

Трамп обвинил Иран в атаке дронов на торговые суда в Ормузском проливе

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что иранские дроны атаковали суда в Ормузском проливе.
  • По его словам, три из них удалось сбить, а четвертый нанес ущерб торговому кораблю.
ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран атаковал суда, проходящие через Ормузский пролив, при помощи дронов-камикадзе.
"Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня", — заявил он.
По его словам, американские военные сбили три из по меньшей мере четырех беспилотников, а еще один попал в торговое судно и нанес ему ущерб.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.
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