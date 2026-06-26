Задержанный в Дагестане админ вербовал подростков для терактов в школах

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанный несовершеннолетний администратор сетевого сообщества вербовал подростков для совершения массовых убийств в школах в РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Противоправная деятельность фигуранта курировалась спецслужбами Украины и была направлена на вербовку российских подростков для совершения нападений на школы с целью массовых убийств, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры", - сказала Петренко.