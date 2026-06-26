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Задержанный в Дагестане админ вербовал подростков для терактов в школах - РИА Новости, 26.06.2026
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08:04 26.06.2026
Задержанный в Дагестане админ вербовал подростков для терактов в школах

Задержанный админ сетевого сообщества вербовал подростков для убийств в школах

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане задержан несовершеннолетний администратор сетевого сообщества приверженцев террористических организаций.
  • Он вербовал подростков для совершения массовых убийств в школах и обучал их тактике терактов по указанию спецслужб Украины.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанный несовершеннолетний администратор сетевого сообщества вербовал подростков для совершения массовых убийств в школах в РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, силовики задержали в Дагестане несовершеннолетнего администратора крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев террористических организаций. Он обучал российских подростков тактике совершения терактов, массовых убийств и предоставлял им средства террора.
"Противоправная деятельность фигуранта курировалась спецслужбами Украины и была направлена на вербовку российских подростков для совершения нападений на школы с целью массовых убийств, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры", - сказала Петренко.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Задержанный сетевой админ обучал радикалов терактам и массовым убийствам
Вчера, 07:59
 
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