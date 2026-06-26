Российское приложение "Телега" прекращает работу с 1 июля

Приложение Telega пропало из App Store в апреле. В сервисе связывали это с всплеском негативных отзывов после введения списков ожидания на авторизацию. Позже АО "Телега" обратилось в ФАС, там отметили, что Apple, удалив приложение, могла нарушить российский закон о защите конкуренции.