Российское приложение "Телега" прекращает работу с 1 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российское приложение "Телега", альтернативный клиент мессенджера Telegram, прекращает работу с 1 июля.
- Пользователям с активной подпиской "Телега Плюс" вернут оплату.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Разработчики приложения "Телега" — альтернативного клиента Telegram — объявили о прекращении работы.
"Принято решение закрыть Телегу с 1 июля", — говорится в Telegram-канале мессенджера.
Создатели приложения пояснили, что не могут обеспечить полную локализацию и соответствие всем требованиям. Одной из причин они назвали ограничения со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store.
Клиентам с активной платной подпиской "Телега Плюс" пообещали вернуть деньги. Порядок и сроки возврата уточнят отдельно.
Приложение Telega пропало из App Store в апреле. В сервисе связывали это с всплеском негативных отзывов после введения списков ожидания на авторизацию. Позже АО "Телега" обратилось в ФАС, там отметили, что Apple, удалив приложение, могла нарушить российский закон о защите конкуренции.