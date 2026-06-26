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Российское приложение "Телега" прекращает работу с 1 июля - РИА Новости, 26.06.2026
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13:36 26.06.2026 (обновлено: 14:43 26.06.2026)
Российское приложение "Телега" прекращает работу с 1 июля

"Телега" закроется с 1 июля из-за внешних ограничений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российское приложение "Телега", альтернативный клиент мессенджера Telegram, прекращает работу с 1 июля.
  • Пользователям с активной подпиской "Телега Плюс" вернут оплату.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Разработчики приложения "Телега" — альтернативного клиента Telegram — объявили о прекращении работы.
"Принято решение закрыть Телегу с 1 июля", — говорится в Telegram-канале мессенджера.
Создатели приложения пояснили, что не могут обеспечить полную локализацию и соответствие всем требованиям. Одной из причин они назвали ограничения со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store.
Клиентам с активной платной подпиской "Телега Плюс" пообещали вернуть деньги. Порядок и сроки возврата уточнят отдельно.
Приложение Telega пропало из App Store в апреле. В сервисе связывали это с всплеском негативных отзывов после введения списков ожидания на авторизацию. Позже АО "Телега" обратилось в ФАС, там отметили, что Apple, удалив приложение, могла нарушить российский закон о защите конкуренции.
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