Приложение Telega пропало из App Store

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российское приложение Telega, альтернативный клиент мессенджера Telegram, пропало из App Store, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, при попытке найти приложение в магазине App Store, указывается, что "результатов нет". В свою очередь скачать приложение через официальный сайт клиента на iPhone также невозможно.
"Телега" - клиент на базе открытого кода Telegram, включает весь базовый функционал мессенджера.
Роскомнадзор еще в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram для противодействия преступникам. С февраля ведомство активно замедляет всю работу Telegram - из-за нарушения российского законодательства.