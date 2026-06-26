Последний аргумент аса. Какая советская тактика пугала летчиков люфтваффе

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Восемьдесят пять лет назад капитан Николай Гастелло направил свой подбитый бомбардировщик на механизированную колонну вермахта. Экипаж погиб, но и немцы понесли тяжелые потери. Этот подвиг потом не раз повторили. Всего в годы Великой Отечественной советские летчики совершили более 600 таранов. Об этой тактике воздушного боя — в материале РИА Новости.

Огненный таран

Николай Гастелло был опытным летчиком, прошел Халхин-Гол и советско-финскую. Великую Отечественную капитан ВВС встретил в должности командира 2-й эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного полка. Уже 24 июня 1941-го сбил "Юнкерс-88": удачно попал по нему из крупнокалиберного пулемета со стрелковой турели стоящего на аэродроме бомбардировщика ДБ-3Ф.

Через два дня, 26 июня, экипаж под командованием Гастелло вылетел для нанесения бомбового удара по германской механизированной колонне на дороге Молодечно — Радошковичи в Белоруссии в составе звена из двух бомбардировщиков ДБ-3Ф. Его борт попал под огонь зенитной артиллерии, получил несколько попаданий. Был пробит топливный бак, машина вспыхнула. И командир принял единственное верное в той ситуации решение: направил горящий самолет на вражескую колонну.

Противник на земле потерял до десятка единиц автомобильной техники и до взвода живой силы. Ночью крестьяне из близлежащей деревни Декшняны извлекли останки летчиков из обломков бомбардировщика и, обернув тела в парашюты, похоронили неподалеку. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1941 года за "образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство" капитан Николай Францевич Гастелло был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Его "огненный таран", став одним из самых известных подвигов Великой Отечественной, широко использовался для военно-патриотической пропаганды и воспитания молодежи как в ходе войны, так и в послевоенный период.

Первый ночной

Спустя месяц, 28 июля 1941-го, старший лейтенант Петр Еремеев совершил первый ночной таран — на истребителе МиГ-3.

Во время очередного боевого вылета в лучах зенитных прожекторов над подмосковным селом Ново-Петровское летчик заметил немецкие самолеты. Атаковал. Бомбардировщики рассеялись и скрылись, но один отбился от группы. Еремеев пристроился ему в хвост и зажал гашетку. Пулеметы молчали: закончились боеприпасы. Тогда ас прибавил газу, направил свою машину на юнкерс и винтом обрубил ему хвостовое оперение.

Бомбардировщик закрутился, вспыхнул и стал падать. Истребитель после столкновения тоже быстро терял высоту. В последний момент Еремеев выпрыгнул из кабины, рванул кольцо парашюта и потерял сознание. В себя пришел на земле. Его подобрала пехота.

Уже в первый день войны, 22 июня, 15 пилотов намеренно столкнулись с немецкими самолетами. Обычно на таран шли при заклинившем оружии или когда кончались боеприпасы. Около половины летчиков погибали.

Секреты тактики

За всю Великую Отечественную тараны совершили 561 пилот истребителей, 19 — штурмовиков и 18 — бомбардировщиков. В войсках это считалось одной из самых почетных форм героизма. Немцы, в свою очередь, хорошо знали о готовности советских летчиков к самопожертвованию и старались не подпускать к себе самолеты противника. Но наши асы разработали множество приемов и уловок.

Самый распространенный таран — удар пропеллером по хвостовому оперению. Для этого истребитель должен был зайти сзади, резко увеличить скорость и аккуратно срезать винтом управляющие плоскости на хвосте вражеского самолета. Поврежденная машина тут же уходила в штопор. При этом атакующий имел все шансы выжить. Даже без пропеллера истребитель сохранял управляемость, у летчика оставалось время спланировать на землю или выпрыгнуть с парашютом.

Иногда немцев таранили крылом — и при лобовом сближении, и при заходе с тыла. Удар наносили по хвосту или фюзеляжу. Высший пилотаж — разрушение кабины пилота. Реже всего били фюзеляжем — это было наиболее опасно, так как подразумевало лобовую атаку.

Была и такая экзотика, как удар хвостом. Четвертого августа 1942-го летчик Ибрагим Бикмухаметов ввязался в воздушный бой с истребителем люфтваффе, вышел ему в лоб, в последний момент отвернул и на вираже срезал крыло вражеской машины. Немец разбился, а победитель благополучно довел поврежденный ЛаГГ-3 до аэродрома.

Четыре тарана

Особенно часто на таран шли в тяжелейшие первые месяцы войны. С повышением уровня подготовки летного состава и поступлением в войска современной техники это происходило все реже. Так, в 1941 и 1942 годах было 358 таранов, с ноября 1942-го по 1943-й — 192, за 1944-й — 62, в 1945-м — 23.

Тридцать три летчика совершили таран дважды. А рекордсмен — Борис Ковзан — четыре раза. Двадцать девятого октября 1941 года в районе Зарайска, израсходовав боекомплект, он обрубил мессершмитту хвостовое оперение и приземлился у деревни Титово. Местные помогли отремонтировать машину.

Двадцать первого февраля 1942-го на участке фронта Валдай — Вышний Волочек Ковзан направил Як-1 прямо в "Юнкерс-88". Самолеты сцепились и падали вместе. Однако советскому асу удалось отвернуть в сторону, выровнять машину и жестко сесть в окрестностях Торжка. Под Новгородом 9 июля 1942 года на МиГ-3 он протаранил в борт еще один мессер и тоже посадил поврежденный истребитель.

Четвертый таран — 13 августа 1942-го — едва не стоил ему жизни. В бою с большой группой бомбардировщиков и истребителей Ковзана подбили, он получил тяжелое ранение глаза. Машина не слушалась. И тогда летчик решил столкнуться с ближайшим к нему юнкерсом. После удара на высоте шести километров его выкинуло из кабины. Парашют раскрылся не полностью, но пилот упал в болото. На помощь подоспели партизаны. После десяти месяцев госпиталя Ковзан продолжил летную службу.

Сбить нарушителя

С развитием реактивной авиации, радаров и ракетного вооружения массовые воздушные столкновения ушли в прошлое. Хотя опасная тактика тарана еще долго оставалась последним аргументом летчиков-истребителей.

Двадцать восьмого ноября 1973 года самолет-разведчик ВВС Ирана RF-4C, пилотируемый иранским и американским пилотами, вторгся в воздушное пространство СССР. На перехват над Грузией вылетел истребитель МиГ-21СМ капитана Геннадия Елисеева. Нарушитель игнорировал предупреждения, и летчик открыл огонь. Первую ракету он выпустил вдоль курса RF-4C. Вторая потеряла цель в облаках. Пушку на МиГе заклинило.