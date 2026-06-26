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Степанов завоевал еще одно золото на чемпионате России по плаванию - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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14:27 26.06.2026
Степанов завоевал еще одно золото на чемпионате России по плаванию

Степанов стал чемпионом России по плаванию на открытой воде на дистанции 5 км

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАлександр Степанов
Александр Степанов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Александр Степанов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Степанов стал победителем на дистанции 5 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде с результатом 56 минут 4,38 секунды.
  • Анастасия Саратова заняла первое место среди женщин с результатом 1 час 1 минута 41,53 секунды.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Александр Степанов и Анастасия Саратова стали победителями на дистанции 5 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Засечном (Пензенская область).
Степанов преодолел дистанцию за 56 минут 4,38 секунды. Днем ранее он завоевал золото на дистанции 10 км. Второе место занял Владимир Иванов (56.06,00), тройку лидеров замкнул Владимир Муратов (56.07,71).
Саратова финишировала с результатом 1 час 1 минута 41,53 секунды. Второй стала Екатерина Сорокина (1:01.42,68), третьей - Полина Козякина (1:01.45,73), которая в четверг выиграла заплыв на 10 км.
Чемпионат России по плаванию на открытой воде завершится 29 июня.
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