Степанов завоевал еще одно золото на чемпионате России по плаванию

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Степанов стал победителем на дистанции 5 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде с результатом 56 минут 4,38 секунды.

Анастасия Саратова заняла первое место среди женщин с результатом 1 час 1 минута 41,53 секунды.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Александр Степанов и Анастасия Саратова стали победителями на дистанции 5 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Засечном (Пензенская область).

Степанов преодолел дистанцию за 56 минут 4,38 секунды. Днем ранее он завоевал золото на дистанции 10 км. Второе место занял Владимир Иванов (56.06,00), тройку лидеров замкнул Владимир Муратов (56.07,71).

Саратова финишировала с результатом 1 час 1 минута 41,53 секунды. Второй стала Екатерина Сорокина (1:01.42,68), третьей - Полина Козякина (1:01.45,73), которая в четверг выиграла заплыв на 10 км.