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В СПЧ прокомментировали решение Apple удалить VK из App Store - РИА Новости, 26.06.2026
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09:36 26.06.2026
В СПЧ прокомментировали решение Apple удалить VK из App Store

Шлыков назвал удаление VK из App Store моделью цифрового ГУЛАГа

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из App Store пропали все приложения VK.
  • Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке.
  • Минцифры России заявило, что считает решение Apple политически мотивированным.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Решение Apple удалить приложения VK из App Store связано со стремлением Запада ограничить развитие цифрового суверенитета России, что можно назвать моделью цифрового ГУЛАГа для неугодных сервисов, заявил РИА Новости на полях ПМЮФ член СПЧ, председатель движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков.
В четверг из App Store пропали все приложения VK. В российской компании подтвердили РИА Новости факт их удаления, указав, что Apple сделала это без предупреждений в одностороннем порядке. Минцифры России заявило, что считает это решение политически мотивированным и объяснило его интересами зарубежных платформ, которых вытесняют отечественные приложения. Шлыков отметил, что это стало примером попыток Запада ограничить суверенитет России.
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"В этой логике все отчетливее видны принципы западной цифровой цензуры: доступ к приложению зависит не только от качества продукта, но и от политической позиции владельца платформы. По сути, это попытка ограничить развитие цифрового суверенитета России и сохранить доминирование западных цифровых экосистем – той самой модели, которую все чаще можно назвать цифровым ГУЛАГом для неугодных сервисов", - сказал член СПЧ.
По его словам, удаление российских приложений из App Store - это не единичный случай, а последовательная линия, которая началась уже давно.
"Формально такие решения могут объяснять санкциями, внутренними правилами площадки или требованиями регуляторов. Но для пользователей результат один: привычные российские сервисы становятся недоступны в официальной цифровой витрине", - добавил Шлыков.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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