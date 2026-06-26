Нутрициолог рассказала, как отучить детей от покупных сладостей

По словам эксперта, вместо чипсов можно запечь батат или приготовить хрустящие овощные палочки из кабачков, а конфеты заменить домашними сладостями из сухофруктов или орехов. Такие снеки можно давать детям каждый день - они питательны и закрывают потребности ребенка, пояснила Сергунина. Также она посоветовала предлагать детям сэндвичи, нарезанные фрукты или ягоды - это дополнительно снижает желание есть магазинные сладости.