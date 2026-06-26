Рейтинг@Mail.ru
Нутрициолог рассказала, как отучить детей от покупных сладостей - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 26.06.2026 (обновлено: 15:10 26.06.2026)
Нутрициолог рассказала, как отучить детей от покупных сладостей

Сергунина: домашние снеки снижают интерес детей к чипсам и конфетам

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМальчик
Мальчик - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Мальчик . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нутрициолог Вероника Сергунина рассказала, что домашние снеки из натуральных продуктов могут отучить детей от магазинных сладостей и чипсов.
  • Магазинные снеки лишены нутритивной плотности и не создают чувства сытости, в отличие от домашних снеков.
  • Вместо чипсов можно запечь батат или приготовить овощные палочки, а конфеты заменить домашними сладостями из сухофруктов или орехов.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Домашние снеки из натуральных продуктов могут отучить детей от магазинных сладостей и чипсов, рассказала нутрициолог Вероника Сергунина.
"Сухарики, чипсы и конфеты - это рафинированная еда, то есть пища, лишенная нутритивной плотности. Она не создает чувства сытости и насыщения, не несет полезных витаминов и минералов, то есть функциональной пользы. Если приготовите те же самые сэндвичи, порезанные фрукты или ягоды, тогда вероятность, что ребенок будет выбирать магазинные снеки, становится значительно ниже", - сказала Сергунина NEWS.ru.
По словам эксперта, вместо чипсов можно запечь батат или приготовить хрустящие овощные палочки из кабачков, а конфеты заменить домашними сладостями из сухофруктов или орехов. Такие снеки можно давать детям каждый день - они питательны и закрывают потребности ребенка, пояснила Сергунина. Также она посоветовала предлагать детям сэндвичи, нарезанные фрукты или ягоды - это дополнительно снижает желание есть магазинные сладости.
Конфеты - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Врач рассказал, сколько конфет можно есть детям
6 января, 04:38
 
ПитаниеЗдоровье - ОбществоОбществоДетиСоциальный навигаторЗдоровьеДетские вопросы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала