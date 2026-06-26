Нутрициолог рассказала, как отучить детей от покупных сладостей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нутрициолог Вероника Сергунина рассказала, что домашние снеки из натуральных продуктов могут отучить детей от магазинных сладостей и чипсов.
- Магазинные снеки лишены нутритивной плотности и не создают чувства сытости, в отличие от домашних снеков.
- Вместо чипсов можно запечь батат или приготовить овощные палочки, а конфеты заменить домашними сладостями из сухофруктов или орехов.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Домашние снеки из натуральных продуктов могут отучить детей от магазинных сладостей и чипсов, рассказала нутрициолог Вероника Сергунина.
"Сухарики, чипсы и конфеты - это рафинированная еда, то есть пища, лишенная нутритивной плотности. Она не создает чувства сытости и насыщения, не несет полезных витаминов и минералов, то есть функциональной пользы. Если приготовите те же самые сэндвичи, порезанные фрукты или ягоды, тогда вероятность, что ребенок будет выбирать магазинные снеки, становится значительно ниже", - сказала Сергунина NEWS.ru.
По словам эксперта, вместо чипсов можно запечь батат или приготовить хрустящие овощные палочки из кабачков, а конфеты заменить домашними сладостями из сухофруктов или орехов. Такие снеки можно давать детям каждый день - они питательны и закрывают потребности ребенка, пояснила Сергунина. Также она посоветовала предлагать детям сэндвичи, нарезанные фрукты или ягоды - это дополнительно снижает желание есть магазинные сладости.
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6 января, 04:38