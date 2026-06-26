Бастрыкин рассказал о предложении снизить возраст уголовной ответственности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Следственный комитет России предлагал понизить возраст по уголовной ответственности до 12 лет, но но предложение не нашло поддержки, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.

"Мы вносили предложение понизить возраст уголовной ответственности, понизили, а мы предлагали еще немножко понизить... Мы предлагали 12 лет, но с нами не согласились", - сказал он.