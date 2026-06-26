Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин рассказал о предложении снизить возраст уголовной ответственности - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 26.06.2026
Бастрыкин рассказал о предложении снизить возраст уголовной ответственности

Бастрыкин: СК предлагал снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК предлагал понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, заявил Бастрыкин.
  • Но идея не нашла поддержки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Следственный комитет России предлагал понизить возраст по уголовной ответственности до 12 лет, но но предложение не нашло поддержки, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.
"Мы вносили предложение понизить возраст уголовной ответственности, понизили, а мы предлагали еще немножко понизить... Мы предлагали 12 лет, но с нами не согласились", - сказал он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Бастрыкин предложил альтернативу "Разговорам о важном" в школах
Вчера, 12:48
 
РоссияСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Петербургский международный юридический форум 2018Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала