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СК предложил увеличить штат психологической службы в школах - РИА Новости, 26.06.2026
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12:45 26.06.2026 (обновлено: 13:20 26.06.2026)
СК предложил увеличить штат психологической службы в школах

СК призвал увеличить штат и финансирование психологической службы в школах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель СК Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме заявил о необходимости принять дополнительные меры по увеличению штата и финансированию психологической службы в образовательных учреждениях.
  • По словам Бастрыкина, квалифицированные специалисты могут своевременно оказать психологическую и педагогическую помощь подросткам.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. СК РФ предлагает ввести дополнительные меры по увеличению штата и финансированию психологической службы в образовательных учреждениях, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.
«
"Мы ранее неоднократно предлагали и сейчас настаиваем на том, что следует принять дополнительные меры к увеличению штата и финансированию психологической службы в образовательных учреждениях", - сказал он.
Бастрыкин добавил, что квалифицированные специалисты могут своевременно оказать психологическую и педагогическую помощь подросткам.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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