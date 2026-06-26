СК предложил увеличить штат психологической службы в школах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель СК Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме заявил о необходимости принять дополнительные меры по увеличению штата и финансированию психологической службы в образовательных учреждениях.
- По словам Бастрыкина, квалифицированные специалисты могут своевременно оказать психологическую и педагогическую помощь подросткам.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. СК РФ предлагает ввести дополнительные меры по увеличению штата и финансированию психологической службы в образовательных учреждениях, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.
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"Мы ранее неоднократно предлагали и сейчас настаиваем на том, что следует принять дополнительные меры к увеличению штата и финансированию психологической службы в образовательных учреждениях", - сказал он.
Бастрыкин добавил, что квалифицированные специалисты могут своевременно оказать психологическую и педагогическую помощь подросткам.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.