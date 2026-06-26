Шапша: Калужская область укрепляет статус центра атомного образования

КАЛУГА, 26 июн – РИА Новости. Калужская область укрепляет статус центра атомного образования в стране и мире, заявил губернатор Владислав Шапша.

"Правительство Калужской области, министерство науки и высшего образования РФ и госкорпорация "Росатом" объединяют усилия и возможности по подготовке кадров для атомной промышленности. Соглашение о взаимодействии в этой сфере подписали с Валерием Фальковым и Алексеем Лихачевым", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".

Губернатор назвал подписанное соглашение важным этапом на пути создания мирового кампуса "Обнинск Тех".

"Калужская область укрепляет статус центра атомного образования в стране и мире. Это наш вклад в выполнение поручений президента по продвижению отечественного ядерного образования. И, конечно, это стимул для региона, города развивать инфраструктуру. А для нашей молодежи это новые образовательные возможности", - подчеркнул Шапша.

Он отметил, что вместе с гостями встретился с участниками молодежного Мегасовета проекта "Обнинск Тех" – это студенты из России, ЮАР, Чехии, Венесуэлы, Египта.