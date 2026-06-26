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Шапша: Калужская область укрепляет статус центра атомного образования - РИА Новости, 26.06.2026
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
20:04 26.06.2026
Шапша: Калужская область укрепляет статус центра атомного образования

Шапша: Калужская область укрепляет статус центра атомного образования в РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 26 июн – РИА Новости. Калужская область укрепляет статус центра атомного образования в стране и мире, заявил губернатор Владислав Шапша.
"Правительство Калужской области, министерство науки и высшего образования РФ и госкорпорация "Росатом" объединяют усилия и возможности по подготовке кадров для атомной промышленности. Соглашение о взаимодействии в этой сфере подписали с Валерием Фальковым и Алексеем Лихачевым", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор назвал подписанное соглашение важным этапом на пути создания мирового кампуса "Обнинск Тех".
"Калужская область укрепляет статус центра атомного образования в стране и мире. Это наш вклад в выполнение поручений президента по продвижению отечественного ядерного образования. И, конечно, это стимул для региона, города развивать инфраструктуру. А для нашей молодежи это новые образовательные возможности", - подчеркнул Шапша.
Он отметил, что вместе с гостями встретился с участниками молодежного Мегасовета проекта "Обнинск Тех" – это студенты из России, ЮАР, Чехии, Венесуэлы, Египта.
"Задача проекта - создать условия для подготовки не менее 10 тысяч человек ежегодно к 2030 году. И главное - обеспечить российское лидерство на международном рынке образования по ядерным и смежным технологиям, сформировать лояльную технологическую элиту стран-партнеров", - отметил Шапша.
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