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"Рубин" сыграл вничью с "КАМАЗом" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
19:56 26.06.2026
"Рубин" сыграл вничью с "КАМАЗом" в товарищеском матче

Футболисты "Рубина" сыграли вничью с "КАМАЗом" в товарищеском матче

© пресс-служба ФК "Рубин"Футболисты "Рубина"
Футболисты Рубина - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© пресс-служба ФК "Рубин"
Футболисты "Рубина". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казанский футбольный клуб «Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом» из Набережных Челнов в первом товарищеском матче в рамках предсезонного сбора.
  • Встреча завершилась со счетом 1:1, у «Рубина» мяч забил Даниил Моторин на 86-й минуте.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Казанский футбольный клуб "Рубин" сыграл вничью с "КАМАЗом" из Набережных Челнов в первом товарищеском матче в рамках предсезонного сбора.
Встреча в Казани завершилась со счетом 1:1. У "Рубина" мяч забил Даниил Моторин (86-я минута).
В следующем матче "Рубин" 3 июля сыграет с "Оренбургом".
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