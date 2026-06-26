"Рубин" сыграл вничью с "КАМАЗом" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Казанский футбольный клуб «Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом» из Набережных Челнов в первом товарищеском матче в рамках предсезонного сбора.
- Встреча завершилась со счетом 1:1, у «Рубина» мяч забил Даниил Моторин на 86-й минуте.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Казанский футбольный клуб "Рубин" сыграл вничью с "КАМАЗом" из Набережных Челнов в первом товарищеском матче в рамках предсезонного сбора.
В следующем матче "Рубин" 3 июля сыграет с "Оренбургом".
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