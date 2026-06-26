Краткий пересказ от РИА ИИ Мэр Клуж-Напоки заявил, что на турнире в городе российский гимн исполняться не будет и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов.

Экс-старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что федерация Румынии должна быть наказана за отказ властей Клуж-Напоки допускать российских гимнасток на Кубок вызова с флагом и гимном.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал заявление мэра вопиющим нарушением Олимпийской хартии и сообщил, что ОКР проинформировал о ситуации МОК.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) должна серьезно наказать федерацию Румынии за отказ властей Клуж-Напоки допускать российских гимнасток на Кубок вызова с флагом и гимном, заявила РИА Новости экс-старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

В пятницу сборная России по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке из-за заявления мэра города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой. Заключительный этап Кубка вызова пройдет с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке. По результатам соревнований должны были определиться победители серии.

"Я считаю, это совершенно правильное и оправданное решение. Хватит терпеть унижения! Но теперь румынская федерация обязана быть наказана. Если World Gymnastics назначает в какой-то стране проведение соревнований, а мэр города вдруг начинает диктовать свои условия - это неприемлемо. World Gymnastics должны наказать федерацию гимнастики Румынии очень серьезно, вплоть до дисквалификации. Это мое мнение", - сказала Родионенко.