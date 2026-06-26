Путин рекомендовал властям Петербурга установить памятник Меншикову

Ответственными за исполнение этой рекомендации назначены губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава РВИО Владимир Мединский. Срок исполнения - до 20 сентября 2027 года.

Кроме того, глава государства порекомендовал управлению делами президента РФ обеспечить завершение строительства в Санкт-Петербурге объектов, необходимых для размещения Дворца танцев Б.Эйфмана. Это тоже необходимо сделать до 20 сентября 2027 года, а ответственным назначен управляющий делами президента Александр Колпаков.