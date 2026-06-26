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Путин рекомендовал властям Петербурга установить памятник Меншикову - РИА Новости, 26.06.2026
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19:10 26.06.2026 (обновлено: 20:48 26.06.2026)
Путин рекомендовал властям Петербурга установить памятник Меншикову

Путин рекомендовал властям Петербурга обеспечить установку памятника Меншикову

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин рекомендовал установить памятник Александру Меншикову в Санкт-Петербурге.
  • Ответственными за установку памятника назначены губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава РВИО Владимир Мединский.
  • Завершить строительство объектов для размещения Дворца танцев Б. Эйфмана также рекомендовано до 20 сентября 2027 года.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Санкт-Петербурга и Российскому военно-историческому обществу (РВИО) обеспечить установку памятника руководившему строительством северной столицы России Александру Меншикову, следует из перечня поручений главы государства.
Соответствующий список поручений президента по итогам заседания Совета по культуре, который прошел 25 марта, опубликован на сайте Кремля.
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"Рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга совместно с Общероссийской общественно-государственной организацией "Российское военно-историческое общество" обеспечить установку памятника А.Д. Меншикову", - говорится в перечне.
Ответственными за исполнение этой рекомендации назначены губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава РВИО Владимир Мединский. Срок исполнения - до 20 сентября 2027 года.
Кроме того, глава государства порекомендовал управлению делами президента РФ обеспечить завершение строительства в Санкт-Петербурге объектов, необходимых для размещения Дворца танцев Б.Эйфмана. Это тоже необходимо сделать до 20 сентября 2027 года, а ответственным назначен управляющий делами президента Александр Колпаков.
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