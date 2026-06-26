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Путин поручил преобразовать национальную премию "Слово" в международную - РИА Новости, 26.06.2026
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Культура
 
18:39 26.06.2026 (обновлено: 18:45 26.06.2026)
Путин поручил преобразовать национальную премию "Слово" в международную

Путин поручил поэтапно преобразовать национальную премию "Слово" в международную

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поручил преобразовать национальную литературную премию "Слово" в международную.
  • Этим должен заняться МИД совместно с Минцифры, Минфином, Союзом писателей и Российским книжным союзом.
  • Доклад о ходе преобразования необходимо представить до 20 сентября.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил поэтапно преобразовать национальную литературную премию "Слово" в международную, обеспечив расширение ее географии.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по культуре, состоявшегося 25 марта, опубликован на сайте Кремля.
"МИД России совместно с Минцифры России, Минфином России, Общероссийской общественной организацией "Союз писателей России" и Российским книжным союзом поэтапно преобразовать Национальную литературную премию "Слово" в Международную литературную премию, обеспечив расширение ее географии и ежегодное финансирование", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 20 сентября, далее - один раз в год. Ответственными назначены глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минцифры России Максут Шадаев, министр финансов РФ Антон Силуанов, помощник президента России Владимир Мединский, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
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