Путин поручил преобразовать национальную премию "Слово" в международную

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил поэтапно преобразовать национальную литературную премию "Слово" в международную, обеспечив расширение ее географии.

Доклад необходимо представить до 20 сентября, далее - один раз в год. Ответственными назначены глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минцифры России Максут Шадаев, министр финансов РФ Антон Силуанов, помощник президента России Владимир Мединский, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.