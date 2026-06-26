Путин поручил преобразовать национальную премию "Слово" в международную

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин поручил преобразовать национальную литературную премию "Слово" в международную.
- Этим должен заняться МИД совместно с Минцифры, Минфином, Союзом писателей и Российским книжным союзом.
- Доклад о ходе преобразования необходимо представить до 20 сентября.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил поэтапно преобразовать национальную литературную премию "Слово" в международную, обеспечив расширение ее географии.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по культуре, состоявшегося 25 марта, опубликован на сайте Кремля.
"МИД России совместно с Минцифры России, Минфином России, Общероссийской общественной организацией "Союз писателей России" и Российским книжным союзом поэтапно преобразовать Национальную литературную премию "Слово" в Международную литературную премию, обеспечив расширение ее географии и ежегодное финансирование", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 20 сентября, далее - один раз в год. Ответственными назначены глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минцифры России Максут Шадаев, министр финансов РФ Антон Силуанов, помощник президента России Владимир Мединский, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.