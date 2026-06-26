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Путин подписал закон о наказании за нарушение правил авторизации - РИА Новости, 26.06.2026
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18:29 26.06.2026
Путин подписал закон о наказании за нарушение правил авторизации

Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил авторизации

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Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за нарушение правил применения рекомендательных технологий и за отказ проводить авторизацию пользователей.
  • Отдельная норма касается операторов связи, которые не выполняют требования по установке оборудования для нужд оперативно-розыскной деятельности или раскрывают тактику проведения таких мероприятий.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за нарушение правил применения рекомендательных технологий и за отказ проводить авторизацию пользователей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, владельцы сайтов, информационных систем и приложений, использующих рекомендательные технологии (например, подборку постов, видео или товаров), обязаны информировать об этом пользователей и размещать правила их применения. Штраф за нарушение для граждан составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч, для юрлиц - от 500 до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы выше.
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Также закон обязывает владельцев интернет-ресурсов проводить авторизацию пользователей (например, через аккаунт или номер телефона), если доступ к информации предоставляется только после этого. За неисполнение этой обязанности предусмотрены аналогичные штрафы.
Отдельная норма касается операторов связи, которые не выполняют требования по установке оборудования для нужд оперативно-розыскной деятельности или раскрывают тактику проведения таких мероприятий. Юридическим лицам за это грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей. При этом ответственность для индивидуальных предпринимателей по этой статье исключается, а минимальный штраф для юрлиц увеличивается с 1 до 10 миллионов рублей.
Ранее соавтор проекта закона, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщал, что обычных пользователей интернета такая норма не коснется – только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон. Инициатива, по его словам, направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран.
Депутат отмечал, что ранее в силу вступила норма, по которой авторизация пользователей, находящихся на территории РФ, возможна одним из следующих способов: с использованием номера мобильного телефона, с использованием ЕСИА или ЕБС, с использованием российского сервиса авторизации, и проектом предлагается ввести штрафы за неисполнение этих обязанностей владельцем информационного ресурса.
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