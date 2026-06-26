Путин подписал закон о наказании за нарушение правил авторизации

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за нарушение правил применения рекомендательных технологий и за отказ проводить авторизацию пользователей.

Отдельная норма касается операторов связи, которые не выполняют требования по установке оборудования для нужд оперативно-розыскной деятельности или раскрывают тактику проведения таких мероприятий.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за нарушение правил применения рекомендательных технологий и за отказ проводить авторизацию пользователей, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за нарушение правил применения рекомендательных технологий и за отказ проводить авторизацию пользователей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, владельцы сайтов, информационных систем и приложений, использующих рекомендательные технологии (например, подборку постов, видео или товаров), обязаны информировать об этом пользователей и размещать правила их применения. Штраф за нарушение для граждан составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч, для юрлиц - от 500 до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы выше.

Также закон обязывает владельцев интернет-ресурсов проводить авторизацию пользователей (например, через аккаунт или номер телефона), если доступ к информации предоставляется только после этого. За неисполнение этой обязанности предусмотрены аналогичные штрафы.

Отдельная норма касается операторов связи, которые не выполняют требования по установке оборудования для нужд оперативно-розыскной деятельности или раскрывают тактику проведения таких мероприятий. Юридическим лицам за это грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей. При этом ответственность для индивидуальных предпринимателей по этой статье исключается, а минимальный штраф для юрлиц увеличивается с 1 до 10 миллионов рублей.

Ранее соавтор проекта закона, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщал, что обычных пользователей интернета такая норма не коснется – только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон. Инициатива, по его словам, направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран.