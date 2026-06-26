Путин заявил о важности взаимодействия регионов России и Белоруссии

Глава государства также пожелал участникам и организаторам Форума регионов успехов и всего самого доброго.

Форум проходит в Минске и Минской области 25 и 26 июня. Делегацию России возглавляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Двухдневный форум является площадкой для диалога представителей органов власти и бизнес-сообществ двух стран.