Путин заявил о важности взаимодействия регионов России и Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин назвал взаимодействие регионов России и Белоруссии одним из ключевых слагаемых стратегического партнерства двух стран.
- Он выразил надежду на продолжение интенсивного развития взаимных контактов.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взаимодействие регионов России и Белоруссии - одно из ключевых слагаемых стратегического партнерства двух стран, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов Белоруссии и России.
"Словом, взаимодействие регионов, как справедливо указывает тема вашего нынешнего форума, – это действительно одно из ключевых слагаемых стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии", - сказал президент.
Путин отметил, что рассчитывает на продолжение интенсивного развития взаимных контактов между регионами, это будет способствовать "углублению всего комплекса межгосударственных связей в интересах благополучия и процветания народов нашей страны".
Глава государства также пожелал участникам и организаторам Форума регионов успехов и всего самого доброго.
Форум проходит в Минске и Минской области 25 и 26 июня. Делегацию России возглавляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Двухдневный форум является площадкой для диалога представителей органов власти и бизнес-сообществ двух стран.