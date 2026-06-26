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Путин заявил о важности взаимодействия регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 26.06.2026
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Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
13:47 26.06.2026
Путин заявил о важности взаимодействия регионов России и Белоруссии

Путин назвал связь регионов ключевым слагаемым партнерства РФ и Белоруссии

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин назвал взаимодействие регионов России и Белоруссии одним из ключевых слагаемых стратегического партнерства двух стран.
  • Он выразил надежду на продолжение интенсивного развития взаимных контактов.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взаимодействие регионов России и Белоруссии - одно из ключевых слагаемых стратегического партнерства двух стран, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов Белоруссии и России.
"Словом, взаимодействие регионов, как справедливо указывает тема вашего нынешнего форума, – это действительно одно из ключевых слагаемых стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии", - сказал президент.
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Путин отметил, что рассчитывает на продолжение интенсивного развития взаимных контактов между регионами, это будет способствовать "углублению всего комплекса межгосударственных связей в интересах благополучия и процветания народов нашей страны".
Глава государства также пожелал участникам и организаторам Форума регионов успехов и всего самого доброго.
Форум проходит в Минске и Минской области 25 и 26 июня. Делегацию России возглавляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Двухдневный форум является площадкой для диалога представителей органов власти и бизнес-сообществ двух стран.
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