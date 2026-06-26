Путин отметил потребность в глубоком философском анализе событий в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин отметил растущую потребность в глубоком философском анализе текущих событий в мире и ценность гуманитарного знания.

Он пожелал участникам конференции "Философия будущего: идеи и смыслы" успешной работы, творческого вдохновения и новых научных достижений.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил растущую потребность в глубоком философском анализе текущих событий в мире и ценность гуманитарного знания.

Сергей Кириенко. Обращение президента к участникам международной научно-практической конференции "Философия будущего: идеи и смыслы" зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ

"Сегодня в эпоху стремительных технологических, социальных, культурных перемен ценность гуманитарного знания, гуманитарных наук неуклонно возрастает. Растет потребность в глубоком ответственном философском анализе происходящих событий и современных вызовов", - написал Путин в обращении.

Он отметил, что для серьезного обстоятельного обсуждения гуманитарных, цивилизационных проблем, имеющих важное значение для будущего России, человечества в целом конференция объединила на площадке инновационного научно-технологического центра МГУ имени Ломоносова ведущих ученых, экспертов, представителей аналитических центров, высших учебных заведений из России и других стран. Эта встреча предоставляет участникам возможность для плодотворного академического диалога, открытого уважительного обмена мнениями, считает Путин.

"Размышляя о будущем, мы пытаемся спрогнозировать, как будет чувствовать себя человек в мире цифровых технологий, как изменятся наши представления о жизни, на каких основаниях будет строиться взаимодействие между людьми и культурой", - добавил президент.