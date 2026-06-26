Эксперт рассказал о разрушении консенсуса в польской политике по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Массовый приток украинских беженцев и зерновой кризис разрушили существовавший ранее консенсус в польской политике по вопросам поддержки Украины.
- В Польше пребывают до двух миллионов беженцев с Украины.
- Зерновой кризис 2023 года стал переломным моментом, когда поддержка Украины перестала быть вопросом только внешней политики и превратилась во внутриполитический фактор.
ВАРШАВА, 26 июн - РИА Новости. Массовый приток украинских беженцев и зерновой кризис разрушили существовавший ранее консенсус в польской политике по вопросам поддержки Украины, рассказал РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.
По различным данным, в настоящее время в Польше пребывают до двух миллионов беженцев с Украины.
"Еще несколько лет назад поддержка Украины была одной из немногих тем, по которым в польской политике существовал почти полный консенсус. Однако ситуация начала меняться после массового притока украинских беженцев, конфликта вокруг поставок украинского зерна, споров о доступе украинских перевозчиков на европейский рынок и продолжающихся разногласий по историческим вопросам", - сказал Мишкевич.
По его мнению, переломным моментом стал зерновой кризис 2023 года.
"Тогда польские фермеры увидели в украинской продукции прямую угрозу своим доходам, а политики были вынуждены реагировать. В результате даже самые проукраинские силы начали говорить о необходимости защищать польского производителя. Именно тогда стало очевидно, что украинская тема перестала быть исключительно вопросом внешней политики и превратилась во внутриполитический фактор", - отметил собеседник агентства.
Польша впервые ввела запрет на импорт украинского зерна в апреле 2023 года на фоне протестов польских фермеров, которые жаловались на падение цен из-за притока более дешевой украинской продукции.
Затем действовал общеевропейский механизм ограничений. Когда срок этих ограничений истек 15 сентября 2023 года и Европейская комиссия отказалась их продлевать, польское правительство ввело собственное одностороннее эмбарго с 16 сентября 2023 года. Запрет был объявлен бессрочным и распространялся на пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник с Украины.