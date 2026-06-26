Эксперт рассказал о разрушении консенсуса в польской политике по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Массовый приток украинских беженцев и зерновой кризис разрушили существовавший ранее консенсус в польской политике по вопросам поддержки Украины.

В Польше пребывают до двух миллионов беженцев с Украины.

Зерновой кризис 2023 года стал переломным моментом, когда поддержка Украины перестала быть вопросом только внешней политики и превратилась во внутриполитический фактор.

ВАРШАВА, 26 июн - РИА Новости. Массовый приток украинских беженцев и зерновой кризис разрушили существовавший ранее консенсус в польской политике по вопросам поддержки Украины, рассказал РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.

По различным данным, в настоящее время в Польше пребывают до двух миллионов беженцев с Украины.

"Еще несколько лет назад поддержка Украины была одной из немногих тем, по которым в польской политике существовал почти полный консенсус. Однако ситуация начала меняться после массового притока украинских беженцев, конфликта вокруг поставок украинского зерна, споров о доступе украинских перевозчиков на европейский рынок и продолжающихся разногласий по историческим вопросам", - сказал Мишкевич.

По его мнению, переломным моментом стал зерновой кризис 2023 года.

"Тогда польские фермеры увидели в украинской продукции прямую угрозу своим доходам, а политики были вынуждены реагировать. В результате даже самые проукраинские силы начали говорить о необходимости защищать польского производителя. Именно тогда стало очевидно, что украинская тема перестала быть исключительно вопросом внешней политики и превратилась во внутриполитический фактор", - отметил собеседник агентства.

Польша впервые ввела запрет на импорт украинского зерна в апреле 2023 года на фоне протестов польских фермеров, которые жаловались на падение цен из-за притока более дешевой украинской продукции.