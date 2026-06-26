Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия поддержала запрос Белоруссии по срочному созыву СБ ООН из-за обстрела автобуса с мирными жителями.
- Дипломаты рассчитывают на принципиальную оценку этого преступления со стороны международной организации.
ООН, 26 июн — РИА Новости. Россия поддержала запрос Белоруссии по срочному созыву СБ ООН из-за обстрела ВСУ автобуса с мирными жителями, заявила исполняющая обязанности постпреда страны Анна Евстигнеева.
"Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей — белорусских граждан, включая детей. Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения", — сказала Евстигнеева журналистам.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, шестеро из них — дети.
Накануне пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии рассказала о состоянии детей, пострадавших при атаке.