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Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН - РИА Новости, 26.06.2026
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04:40 26.06.2026 (обновлено: 16:37 26.06.2026)
Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН

Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв СБ ООН после удара ВСУ по автобусу

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия поддержала запрос Белоруссии по срочному созыву СБ ООН из-за обстрела автобуса с мирными жителями.
  • Дипломаты рассчитывают на принципиальную оценку этого преступления со стороны международной организации.
ООН, 26 июн — РИА Новости. Россия поддержала запрос Белоруссии по срочному созыву СБ ООН из-за обстрела ВСУ автобуса с мирными жителями, заявила исполняющая обязанности постпреда страны Анна Евстигнеева.
"Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей — белорусских граждан, включая детей. Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения", — сказала Евстигнеева журналистам.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, шестеро из них — дети.
Накануне пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии рассказала о состоянии детей, пострадавших при атаке.
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