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В Белоруссии рассказали о состоянии детей, пострадавших при атаке ВСУ - РИА Новости, 25.06.2026
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19:26 25.06.2026
В Белоруссии рассказали о состоянии детей, пострадавших при атаке ВСУ

Пострадавшие при атаке БПЛА под Брянском дети чувствуют себя удовлетворительно

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара БПЛА по белорусскому автобусу под Брянском погибли один взрослый, ранены восемь человек, в том числе шестеро детей.
  • Все пострадавшие дети чувствуют себя удовлетворительно, рядом с ними родители, ведется плановая клиническая работа.
  • Путин поручил министру здравоохранения Мурашко оказать помощь пострадавшим.
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Все пострадавшие от удара БПЛА по белорусскому автобусу под Брянском дети чувствуют себя удовлетворительно, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии.
"Все дети чувствуют себя удовлетворительно, рядом с ними родители. Взрослый пациент остается стабилен. Ведется плановая клиническая работа, оказывается необходимая медицинская помощь, ситуация — на контроле минздрава", - говорится в сообщении о состоянии пострадавших.
Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус с гомельской детской футбольной командой, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным минздрава Белоруссии, были ранены восемь человек, в том числе шестеро детей. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.
В прошлый четверг из Брянской области в Белоруссию были эвакуированы шесть пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области, детей приняли в РНПЦ детской хирургии, взрослого пациента госпитализировали в главный военный медицинский клинический центр № 432 вооруженных сил Белоруссии. Остальные пассажиры вернулись в Речицу специально направленным за ними автобусом.
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