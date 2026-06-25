В Белоруссии рассказали о состоянии детей, пострадавших при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате удара БПЛА по белорусскому автобусу под Брянском погибли один взрослый, ранены восемь человек, в том числе шестеро детей.

Все пострадавшие дети чувствуют себя удовлетворительно, рядом с ними родители, ведется плановая клиническая работа.

Путин поручил министру здравоохранения Мурашко оказать помощь пострадавшим.

МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Все пострадавшие от удара БПЛА по белорусскому автобусу под Брянском дети чувствуют себя удовлетворительно, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии.

"Все дети чувствуют себя удовлетворительно, рядом с ними родители. Взрослый пациент остается стабилен. Ведется плановая клиническая работа, оказывается необходимая медицинская помощь, ситуация — на контроле минздрава", - говорится в сообщении о состоянии пострадавших.

Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук , ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус с гомельской детской футбольной командой, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным минздрава Белоруссии, были ранены восемь человек, в том числе шестеро детей. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим.

В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.