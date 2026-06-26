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ВСУ предприняли массированную атаку дронов на Тульскую область - РИА Новости, 26.06.2026
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07:20 26.06.2026 (обновлено: 13:54 26.06.2026)
ВСУ предприняли массированную атаку дронов на Тульскую область

Миляев: силы ПВО сбили 84 беспилотника ВСУ в Тульской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средства ПВО уничтожили 157 беспилотников ВСУ.
  • В населенном пункте Щекинского района пострадала женщина.
  • Повреждены линии электропередачи и промышленное предприятие в Новомосковске.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские военные отразили массированную атаку дронов ВСУ на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Еще 84 украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны", — говорится в его посте на платформе "Макс".
Незадолго до этого он писал о 73 сбитых над регионом БПЛА. Таким образом, общее число пораженных целей противника составило 157.
В населенном пункте Щекинского района пострадала женщина, ей оказывают помощь. Также повреждены линии электропередачи и промышленное предприятие в Новомосковске, добавил Миляев.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БеспилотникиНовомосковск (Тульская область)Вооруженные силы Украины
 
 
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