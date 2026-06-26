ВСУ предприняли массированную атаку дронов на Тульскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 157 беспилотников ВСУ.
- В населенном пункте Щекинского района пострадала женщина.
- Повреждены линии электропередачи и промышленное предприятие в Новомосковске.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские военные отразили массированную атаку дронов ВСУ на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Еще 84 украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны", — говорится в его посте на платформе "Макс".
Незадолго до этого он писал о 73 сбитых над регионом БПЛА. Таким образом, общее число пораженных целей противника составило 157.
В населенном пункте Щекинского района пострадала женщина, ей оказывают помощь. Также повреждены линии электропередачи и промышленное предприятие в Новомосковске, добавил Миляев.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18