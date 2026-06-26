При массированной атаке БПЛА на Тульскую область пострадала женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При массированной атаке дронов ВСУ на Тульскую область пострадала женщина.
- Повреждены жилой дом, линия электропередач и промышленное предприятие в Новомосковске.
- ПВО сбила 157 БПЛА.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. При массированной атаке дронов ВСУ на Тульскую область пострадала женщина, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. <...> Зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске", — написал он на платформе "Макс".
Раненой оказывают медицинскую помощь. На месте ЛЭП работают экстренные службы.
Всего за ночь ПВО сбила 157 украинских БПЛА, нацелившихся на регион.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18