Форум регионов РФ и Белоруссии в 2028 году пройдет в Смоленской области

МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Следующий Форум регионов России и Белоруссии пройдет в 2028 году в Смоленской области, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко находится в Минске для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии.

"В следующий раз в таком же широком составе мы встретимся уже в России. У нас был большой конкурс регионов, которые хотели пригласить своих белорусских коллег, но пока, не пока, а на сегодняшний день и принято такое решение - у нас давно предлагал губернатор Смоленской области провести, и следующий форум состоится в Смоленской области", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания форума.

Председатель СФ добавила, что из-за большого количества подписанных соглашений, а также необходимого времени для их реализации и парламентского контроля следующий форум будет проведен не в 2027 году, а в 2028 году.