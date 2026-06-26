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Форум регионов РФ и Белоруссии в 2028 году пройдет в Смоленской области - РИА Новости, 26.06.2026
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Форум регионов РФ и Белоруссии в 2028 году пройдет в Смоленской области

Матвиенко: Форум регионов России и Белоруссии состоится в Смоленской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Следующий Форум регионов России и Белоруссии пройдет в 2028 году в Смоленской области, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко находится в Минске для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии.
"В следующий раз в таком же широком составе мы встретимся уже в России. У нас был большой конкурс регионов, которые хотели пригласить своих белорусских коллег, но пока, не пока, а на сегодняшний день и принято такое решение - у нас давно предлагал губернатор Смоленской области провести, и следующий форум состоится в Смоленской области", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания форума.
Председатель СФ добавила, что из-за большого количества подписанных соглашений, а также необходимого времени для их реализации и парламентского контроля следующий форум будет проведен не в 2027 году, а в 2028 году.
"В перерывах между форумами будут работать наш оргкомитет форума, наша парламентская комиссия Совета Федерации и Совета Республики по межрегиональному сотрудничеству... Мне кажется, так будет правильнее, чтобы дать время больше для практической работы", - констатировала парламентарий.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияСмоленская областьВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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