Матвиенко вручила Кочановой почетный знак Совета Федерации

"Я знаю Вас много лет и поэтому могу уверенно утверждать, во-первых, что Вы настоящий патриот своей страны. И всю свою жизнь Вы посвятили служению родной земле, своему народу. Какие бы государственные должности Вы не занимали, Вы всегда вносили и продолжаете вносить большой личный вклад в укрепление дружбы между нашими народами, парламентами во благо своей страны и своих граждан", - сказала председатель Совфеда.