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Матвиенко вручила Кочановой почетный знак Совета Федерации - РИА Новости, 26.06.2026
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14:12 26.06.2026
Матвиенко вручила Кочановой почетный знак Совета Федерации

Валентина Матвиенко вручила Наталье Кочановой почетный знак Совета Федерации

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Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вручила спикеру верхней палаты белорусского парламента Наталье Кочановой почетный знак Совфеда "За заслуги в развитии парламентаризма", передает корреспондент РИА Новости.
Матвиенко находится в Минске для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии.
Вручение знака прошло в рамках Форума регионов РФ и Белоруссии. Как отметила Матвиенко, этот знак является высшей наградой верхней палаты российского парламента.
"Я знаю Вас много лет и поэтому могу уверенно утверждать, во-первых, что Вы настоящий патриот своей страны. И всю свою жизнь Вы посвятили служению родной земле, своему народу. Какие бы государственные должности Вы не занимали, Вы всегда вносили и продолжаете вносить большой личный вклад в укрепление дружбы между нашими народами, парламентами во благо своей страны и своих граждан", - сказала председатель Совфеда.
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