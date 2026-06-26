Матвиенко вручила Кочановой почетный знак Совета Федерации

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вручила спикеру верхней палаты белорусского парламента Наталье Кочановой почетный знак Совфеда "За заслуги в развитии парламентаризма", передает корреспондент РИА Новости.
Матвиенко находится в Минске для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии.
Вручение знака прошло в рамках Форума регионов РФ и Белоруссии. Как отметила Матвиенко, этот знак является высшей наградой верхней палаты российского парламента.
"Я знаю Вас много лет и поэтому могу уверенно утверждать, во-первых, что Вы настоящий патриот своей страны. И всю свою жизнь Вы посвятили служению родной земле, своему народу. Какие бы государственные должности Вы не занимали, Вы всегда вносили и продолжаете вносить большой личный вклад в укрепление дружбы между нашими народами, парламентами во благо своей страны и своих граждан", - сказала председатель Совфеда.