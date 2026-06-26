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Спикер нижегородского парламента Люлин оценил сотрудничество с белорусами - РИА Новости, 26.06.2026
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Нижегородская область
 
17:53 26.06.2026 (обновлено: 18:07 26.06.2026)
Спикер нижегородского парламента Люлин оценил сотрудничество с белорусами

Люлин оценил сотрудничество с белорусами

© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин оценил сотрудничество с белорусами
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин оценил сотрудничество с белорусами - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин оценил сотрудничество с белорусами
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Высокая оценка совместных инициатив нижегородских парламентариев с Гродненской областью – лучшее подтверждение эффективности народной дипломатии, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Спикер нижегородского парламента принял участие во встрече председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальи Кочановой с руководителями местных органов власти Белоруссии и РФ в Минске. Он высоко оценил прозвучавшее на встрече решение о тиражировании опыта Съездов малых городов, которые нижегородские парламентарии реализуют совместно с коллегами из Гродненской области с 2022 года.
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"О том, что съезды малых городов превратились за четыре года в настоящие "форумы народной дипломатии", сообщила в своем докладе председатель Совета депутатов Гродненской области Елена Васильевна Пасюта. Уже в августе мы с коллегами снова соберем сотни участников – на этот раз в Дивееве, чтобы установить деловые контакты, обсудить подготовку кадров для МСУ, опыт молодежной политики и многое другое", – написал Люлин в канале на платформе "Макс".
По его словам, именно так формируются крепкие "горизонтальные" связи, позволяющие говорить о реальной интеграции в Союзное государство.
"Согласен с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, что "регионы – главное звено в отношениях России и Беларуси". Благодаря им за 5 лет наш товарооборот удвоился. Среди самых успешных проектов сегодня на встрече упоминалось совместное производство трамваев и электробусов "МиНиН" в Ворсме. Кооперация продолжается: на Форуме регионов в Минске подписано уже 323 договора о сотрудничестве", – отметил председатель законодательного собрания Нижегородской области.
Он рассказал, что на встрече с губернаторами и главами законодательных собраний шла речь и о проблемах. Так, еще предстоит синхронизировать систему закупок двух стран, упростить аккредитацию поставщиков, проработать механизм взаимного признания банковских гарантий и перейти от импортозамещения к технологическому лидерству – благо научный и промышленный потенциал регионов двух стран позволяет это сделать.
Как сообщает пресс-служба нижегородского парламента, Люлин также обсудил с Пасютой подготовку к очередному Съезду малых городов Нижегородской и Гродненской областей, который в августе пройдет в Дивееве.
"Белорусы отлично зарекомендовали себя в соседнем Арзамасе, где спроектировали и построили школу, задавшую новые стандарты образовательной инфраструктуры. Мы все заинтересованы в продолжении и развитии взаимовыгодного сотрудничества. Каждый Съезд малых городов придает ему мощный импульс. Растут поставки товаров, идет обмен технологиями, а вместе с ними крепнут неформальные связи и взаимопонимание двух братских народов", – подчеркнул Люлин.
Также на съезде планируется обсудить вопросы привлечения молодых специалистов в сельскую местность, развития культуры, туризма и роли молодежи в сохранении общего наследия обоих народов. В Дивееве планируется провести масштабную выставку-ярмарку предприятий Нижегородской и Гродненской областей.
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Нижегородская областьГродненская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФНаталья КочановаРоссияНижегородская область
 
 
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