Спикер нижегородского парламента Люлин оценил сотрудничество с белорусами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Высокая оценка совместных инициатив нижегородских парламентариев с Гродненской областью – лучшее подтверждение эффективности народной дипломатии, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Спикер нижегородского парламента принял участие во встрече председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальи Кочановой с руководителями местных органов власти Белоруссии и РФ в Минске. Он высоко оценил прозвучавшее на встрече решение о тиражировании опыта Съездов малых городов, которые нижегородские парламентарии реализуют совместно с коллегами из Гродненской области с 2022 года.

"О том, что съезды малых городов превратились за четыре года в настоящие "форумы народной дипломатии", сообщила в своем докладе председатель Совета депутатов Гродненской области Елена Васильевна Пасюта. Уже в августе мы с коллегами снова соберем сотни участников – на этот раз в Дивееве, чтобы установить деловые контакты, обсудить подготовку кадров для МСУ, опыт молодежной политики и многое другое", – написал Люлин в канале на платформе "Макс".

По его словам, именно так формируются крепкие "горизонтальные" связи, позволяющие говорить о реальной интеграции в Союзное государство.

"Согласен с президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, что "регионы – главное звено в отношениях России и Беларуси". Благодаря им за 5 лет наш товарооборот удвоился. Среди самых успешных проектов сегодня на встрече упоминалось совместное производство трамваев и электробусов "МиНиН" в Ворсме. Кооперация продолжается: на Форуме регионов в Минске подписано уже 323 договора о сотрудничестве", – отметил председатель законодательного собрания Нижегородской области.

Он рассказал, что на встрече с губернаторами и главами законодательных собраний шла речь и о проблемах. Так, еще предстоит синхронизировать систему закупок двух стран, упростить аккредитацию поставщиков, проработать механизм взаимного признания банковских гарантий и перейти от импортозамещения к технологическому лидерству – благо научный и промышленный потенциал регионов двух стран позволяет это сделать.

Как сообщает пресс-служба нижегородского парламента, Люлин также обсудил с Пасютой подготовку к очередному Съезду малых городов Нижегородской и Гродненской областей, который в августе пройдет в Дивееве.

"Белорусы отлично зарекомендовали себя в соседнем Арзамасе, где спроектировали и построили школу, задавшую новые стандарты образовательной инфраструктуры. Мы все заинтересованы в продолжении и развитии взаимовыгодного сотрудничества. Каждый Съезд малых городов придает ему мощный импульс. Растут поставки товаров, идет обмен технологиями, а вместе с ними крепнут неформальные связи и взаимопонимание двух братских народов", – подчеркнул Люлин.