World Gymnastics оценит ситуацию вокруг этапа Кубка вызова в Румынии

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла к сведению ситуацию вокруг этапа Кубка вызова в румынской Клуж-Напоке и оценивает ее, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.

"Мы приняли к сведению ситуацию и оцениваем ее. Если появятся какие-либо обновления, которыми можно будет поделиться, мы сообщим о них в надлежащее время. На данном этапе у нас больше нет комментариев", - сообщили в пресс-службе организации.