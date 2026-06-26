World Gymnastics оценит ситуацию вокруг этапа Кубка вызова в Румынии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке из-за заявления мэра города о намерении не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой.
- Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла к сведению ситуацию и оценивает ее.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла к сведению ситуацию вокруг этапа Кубка вызова в румынской Клуж-Напоке и оценивает ее, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
В пятницу сборная России по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке из-за заявления мэра города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой. Заключительный этап Кубка вызова пройдет с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке. По результатам соревнований должны были определиться победители серии.
"Мы приняли к сведению ситуацию и оцениваем ее. Если появятся какие-либо обновления, которыми можно будет поделиться, мы сообщим о них в надлежащее время. На данном этапе у нас больше нет комментариев", - сообщили в пресс-службе организации.