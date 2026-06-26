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World Gymnastics оценит ситуацию вокруг этапа Кубка вызова в Румынии - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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14:46 26.06.2026
World Gymnastics оценит ситуацию вокруг этапа Кубка вызова в Румынии

World Gymnastics приняла к сведению ситуацию вокруг этапа Кубка вызова в Румынии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип Международной федерации гимнастики
Логотип Международной федерации гимнастики - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке из-за заявления мэра города о намерении не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой.
  • Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла к сведению ситуацию и оценивает ее.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла к сведению ситуацию вокруг этапа Кубка вызова в румынской Клуж-Напоке и оценивает ее, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
В пятницу сборная России по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке из-за заявления мэра города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой. Заключительный этап Кубка вызова пройдет с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке. По результатам соревнований должны были определиться победители серии.
"Мы приняли к сведению ситуацию и оцениваем ее. Если появятся какие-либо обновления, которыми можно будет поделиться, мы сообщим о них в надлежащее время. На данном этапе у нас больше нет комментариев", - сообщили в пресс-службе организации.
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