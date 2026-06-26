Песков прокомментировал слова Макрона о статусе США в конфликте на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кремле не слышали заявлений из США, подтверждающих слова Макрона о статусе Вашингтона в украинском конфликте.

Французский президент заявил, что Штаты больше не являются нейтральным посредником и теперь поддерживают Киев.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Кремле не слышали каких-либо заявлений из США, подтверждающих слова президента Франции Эммануэля Макрона о статусе Вашингтона в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине и теперь поддерживают Киев. По словам французского лидера, в последнее время наблюдается сближение позиций Европы и США по вопросу Украины.

"Каких-то подтверждающих это заявлений из самих Соединенных Штатов мы не слышали до сих пор", - сказал Песков, комментируя заявления Макрона.