Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал слова Макрона о статусе США в конфликте на Украине - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 26.06.2026 (обновлено: 13:18 26.06.2026)
Песков прокомментировал слова Макрона о статусе США в конфликте на Украине

В Кремле не слышали заявлений из США о статусе Вашингтона в конфликте на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кремле не слышали заявлений из США, подтверждающих слова Макрона о статусе Вашингтона в украинском конфликте.
  • Французский президент заявил, что Штаты больше не являются нейтральным посредником и теперь поддерживают Киев.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Кремле не слышали каких-либо заявлений из США, подтверждающих слова президента Франции Эммануэля Макрона о статусе Вашингтона в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине и теперь поддерживают Киев. По словам французского лидера, в последнее время наблюдается сближение позиций Европы и США по вопросу Украины.
"Каких-то подтверждающих это заявлений из самих Соединенных Штатов мы не слышали до сих пор", - сказал Песков, комментируя заявления Макрона.
Накануне журналист Такер Карлсон раскрыл, что на самом деле президент США Дональд Трамп думает об СВО.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске
Вчера, 12:34
 
В миреСШАУкраинаФранцияЭммануэль МакронДмитрий ПесковВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала