Песков прокомментировал слова Макрона о статусе США в конфликте на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кремле не слышали заявлений из США, подтверждающих слова Макрона о статусе Вашингтона в украинском конфликте.
- Французский президент заявил, что Штаты больше не являются нейтральным посредником и теперь поддерживают Киев.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Кремле не слышали каких-либо заявлений из США, подтверждающих слова президента Франции Эммануэля Макрона о статусе Вашингтона в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине и теперь поддерживают Киев. По словам французского лидера, в последнее время наблюдается сближение позиций Европы и США по вопросу Украины.
"Каких-то подтверждающих это заявлений из самих Соединенных Штатов мы не слышали до сих пор", - сказал Песков, комментируя заявления Макрона.
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